快訊／六福村水樂園傳意外！男遊客濺血送醫　目擊者：很大一聲蹦

六福村滑水道濺血！ 醫：童嗆水變「吸入性肺炎」 　嚴重恐敗血症

▲夏天玩滑水道要避免嗆水，否則恐會引發「吸入性肺炎」，稍有不慎會導致呼吸窘迫，甚至引發敗血症，醫師提醒玩水消暑之餘也要應該要警覺。（示意圖／取自Pixabay）
▲夏天玩滑水道要避免嗆水，否則恐會引發「吸入性肺炎」，稍有不慎會導致呼吸窘迫，甚至引發敗血症，醫師提醒玩水消暑之餘也要應該要警覺。（示意圖／取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

暑假不只開放海域的海邊容易有意外，在泳池內玩滑水道也可能會出事！昨（13）日下午六福村水樂園傳出濺血意外，有遊客遊玩「海神飛艇」時受傷，初步研判是體重超過限制才釀成意外。臺中慈濟醫院小兒胸腔暨急診科吳漢屏之前曾經發文提醒，曾遇過女童玩滑水道卻不慎嗆水，引發「吸入性肺炎」，稍有不慎恐怕會導致呼吸窘迫，甚至引發敗血症，提醒家長玩水消暑之餘也要應該要警覺。

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昨（13）日六福村水樂園的「海神飛艇」傳出濺血意外，該設施規定一人乘坐時，體重限重90公斤，2人共乘則不得超過160公斤，不過該遊客當時與友人兩人共乘，似乎已經超過限制，導致在U型通道時因為速度過快摔落泳圈，其中一人撞上設施的分隔島，血濺現場。園方第一時間已陪同傷者前往醫院治療，目前傷者狀況穩定且意識清晰，六福村也強調提醒遊客搭乘設施請務必遵守設施安全規定。


▲六福村水樂園驚傳意外（圖／翻攝自Threads）
▲昨（13）日下午六福村水樂園傳出濺血意外，有遊客遊玩「海神飛艇」時受傷，初步研判是體重超過限制才釀成意外（圖／翻攝自Threads）
不只如此，在臉書小一聯盟群組裡，有民眾分享，帶孩子去溫泉會館玩滑水道，滑水道很寬，已經讓兩位孩子一左一右一起滑下來，不料還是發生意外，推測可能是孩童蛙鏡矽膠做的太薄或是其他原因，抵擋不住滑水道的衝擊力導致眼睛遭到鏡片割傷。

滑水道層出不窮的意外事件，臺中慈濟醫院小兒胸腔暨急診科吳漢屏醫師曾經公開分享，一名廖姓9歲女童的個案。廖小妹妹暑假到游泳池玩水、溜滑水道，不料，返家後出現發燒、咳嗽，整個人像洩了氣的皮球，媽媽以為是中暑，刮痧、睡冰枕處置後，半夜仍飆到近四十度，隔日連肺肋骨下緣也感到疼痛，送臺中慈濟醫院急診室，照肺部ｘ光才發現罹患嚴重的肺炎。

吳漢屏醫師表示，廖小妹妹右上肺呈現一大片肺炎區塊，抽絲剝繭了解罹病過程，得知女童溜滑水道時曾經嗆水，加上數小時後隨即出現發燒、咳嗽、胸痛等症狀，懷疑是因嗆水導致吸入性肺炎，由於這類肺炎的臨床症狀變化非常快速，所以建議立即住院治療，所幸經過治療後過程中，症狀終於緩解。

人在高速刺激的情況下，會自然張大嘴「啊…」，而滑水道水花四濺，一不小心就可能導致嗆水，吳漢屏醫師提醒，玩水時小朋友如果嗆到，快速呈現發燒、咳嗽，精神活力變差，尤其合併胸痛、呼吸急促，家長就要提高警覺，考慮是不是已經進展成比較嚴重的肺部感染。

多數人以為肺炎是在咳嗽幾天後才會轉變出來的疾病，但吳漢屏醫師表示，其實並不盡然，像廖小妹妹造成吸入性肺炎的成因，就是從嘴巴嗆水進到氣管內，經支氣管進入肺泡，來自游泳池的水沉浸在肺部裡面，造成肺部感染，如果沒有妥善控制，可能導致嚴重的呼吸急症，或引發肺部細菌跑到血液裡面，變成菌血症、敗血症，因而危及生命。

▲夏季、夏天、戲水、玩水、消暑、高溫配圖、天氣配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲醫師提醒，玩水時小朋友如果嗆到，隨後出現發燒、咳嗽，精神活力變差，尤其合併胸痛、呼吸急促，家長就要提高警覺。（圖／記者陳明安攝）


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