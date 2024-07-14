六福村滑水道濺血！ 醫：童嗆水變「吸入性肺炎」 　嚴重恐敗血症

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不只如此，在臉書小一聯盟群組裡，有民眾分享，帶孩子去溫泉會館玩滑水道，滑水道很寬，已經讓兩位孩子一左一右一起滑下來，不料還是發生意外，推測可能是孩童蛙鏡矽膠做的太薄或是其他原因，抵擋不住滑水道的衝擊力導致眼睛遭到鏡片割傷。
滑水道層出不窮的意外事件，臺中慈濟醫院小兒胸腔暨急診科吳漢屏醫師曾經公開分享，一名廖姓9歲女童的個案。廖小妹妹暑假到游泳池玩水、溜滑水道，不料，返家後出現發燒、咳嗽，整個人像洩了氣的皮球，媽媽以為是中暑，刮痧、睡冰枕處置後，半夜仍飆到近四十度，隔日連肺肋骨下緣也感到疼痛，送臺中慈濟醫院急診室，照肺部ｘ光才發現罹患嚴重的肺炎。
吳漢屏醫師表示，廖小妹妹右上肺呈現一大片肺炎區塊，抽絲剝繭了解罹病過程，得知女童溜滑水道時曾經嗆水，加上數小時後隨即出現發燒、咳嗽、胸痛等症狀，懷疑是因嗆水導致吸入性肺炎，由於這類肺炎的臨床症狀變化非常快速，所以建議立即住院治療，所幸經過治療後過程中，症狀終於緩解。
人在高速刺激的情況下，會自然張大嘴「啊…」，而滑水道水花四濺，一不小心就可能導致嗆水，吳漢屏醫師提醒，玩水時小朋友如果嗆到，快速呈現發燒、咳嗽，精神活力變差，尤其合併胸痛、呼吸急促，家長就要提高警覺，考慮是不是已經進展成比較嚴重的肺部感染。
多數人以為肺炎是在咳嗽幾天後才會轉變出來的疾病，但吳漢屏醫師表示，其實並不盡然，像廖小妹妹造成吸入性肺炎的成因，就是從嘴巴嗆水進到氣管內，經支氣管進入肺泡，來自游泳池的水沉浸在肺部裡面，造成肺部感染，如果沒有妥善控制，可能導致嚴重的呼吸急症，或引發肺部細菌跑到血液裡面，變成菌血症、敗血症，因而危及生命。