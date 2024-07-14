陳沂收鳳梨19.5cm入珠照！認證「童叟無欺」 力邀上SWAG對話曝光
大砲型網紅陳沂先前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，目前直播都有亮眼成績。網紅鳳梨（吳弘逸）曾自爆下半身「19.5公分不含頭」，更坦承自己有「入珠38顆」，在陳沂的刺激下，他傳照片給對方驗貨，讓陳沂忍不住大呼「童叟無欺」，邀他上直播來分享手術過程。
記者吳昕蓓／綜合報導
鳳梨今（14）日發文透露，前幾天SWAG的老闆突然私訊他上節目，被陳沂發現後，就一直試圖用激將法讓鳳梨上她的節目，「我這個人是有一說一，真的忍不住被激，我就二話不說直接翻給這齒（台語：這傢伙）的聞香一下，這傢伙看到終於相信了，不然都以為我整天在網上亂說」，透露他已經給陳沂看過「入珠鳥」的照片。
從鳳梨曝光的多張對話截圖可以看到，他對陳沂撂下狠話，「妳以為我在跟你開玩笑嗎？」陳沂則抱怨她以為可以看到入珠後的下體，但卻只看到包紗布的版本，鳳梨也解釋，這是因為他剛動完手術，「我是去補珠子，本來7排，多補3圈」，他表示還有好幾個傷口，所以他得休息一個月，陳沂好奇，「那修復後能讓我見識一下嗎？」鳳梨也二話不說答應。
鳳梨更對陳沂直言，「妳應該是除了我老婆以外第一個看到的異性」，陳沂順水推舟，邀約鳳梨上SWAG節目聊入珠，對此，鳳梨表示，「我很久沒露面了」，並沒有正面回答問題，反倒問陳沂自己有沒有「19.5公分」，陳沂老實回答沒有對照不知道，「頭看起來也很巨，沒在唬爛，吳姓商人童叟無欺，各種誠信」，鳳梨的尺寸獲得陳沂認證。