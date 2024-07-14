川普遭槍擊大難不死！邱毅稱表現符合男子漢標準「看來贏定了」
即將接受共和黨正式提名參選總統的川普（Donald Trump），今日出席造勢活動進行演說時遭槍擊濺血，所幸狀況良好無大礙，對此前立委邱毅表示，川普大難不死看來贏定了，而其在現場表現，也符合美國人所要求的男子漢標準，反觀現任總統拜登屋漏偏逢連夜雨，日前被認定有老人痴呆病徵，前幾天參加活動又摔了一跤，「這回川普遇槍擊大難不死，拜登更慘了！」
記者陳威叡／台北報導
邱毅表示，川普在賓州演講時，突遇槍手持AR15步槍攻擊，槍手連續開了8槍，造成觀眾1死3傷，槍手也被特勤人員當場擊斃。至於川普中槍時剛好側頭，子彈擊穿右耳，血染衣襟。川普明顯受到驚嚇，但仍維持相當鎭定，還握拳揮舞高喊「戰鬥，戰鬥」，然後送醫治療。
邱毅說，槍手距離依警方推測約130公尺，這麽近距離，連開8槍，如果川普不是演講時習慣側頭，這回就爆頭見上帝了。輿論認為他大難不死，必有後福，槍擊案使他勝算大增，而他在現場的表現，也符合美國人所要求的男子漢標準。
邱毅指出，相對的拜登又慘了，日前辯論時，已被認為有老人痴呆病徵。前幾天參加活動，又摔了一跤，跌得難堪。出席北約峰會，把烏克蘭總統澤連斯基講成俄羅斯總統普京，把副總統哈里斯說成川普，連連口誤，已被認為不應該爭取連任。要求他棄選換人的壓力越來越大，連著名影星，民主黨金主喬治克隆尼都呼籲拜登別選了，「屋漏偏逢連夜雨，這回川普遇槍擊大難不死，拜登更慘了！」