天天午後雷雨！未來一週悶熱注意颱風 一圖看「氣溫、降雨熱區」
新的一週又來了，中央氣象署提醒，台灣未來一週天氣重點就是「又悶又熱」，且「每天都有午後雷陣雨」，高溫熱區落在大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷，而午後降雨的範圍則受風向影響有所不同，此外南海有熱帶性低氣壓發展，是否有颱風生成氣象署將持續關注。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員趙紘指出，近期台灣風向以東南風為主，明（15）日東南部、恆春半島全天不定時有局部陣雨，其他各地晴到多雲，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，特別要注意午後雷雨的雨勢明顯，會從山區波及到中南部平地，可能有局部大雨的情況。
週二到週六（7/16至7/20），東南部、恆春半島一樣有局部陣雨，西半部和其他山區有午後雷雨，主要集中在山區及近山區平地，尤其山區雨勢會比較明顯。趙紘總結，未來一週的午後雷雨，明日「中南部和各地山區」為主，並且容易有局部短延時大雨。週二開始，集中在西半部及各地山區，大雨侷限在山區跟近山區平地。
針對可能生成的颱風，趙紘提及，昨（13）日在南海出現的熱帶性低氣壓「成為颱風機率低」，主因是它在逐漸發展、雲系整合的過程中，路徑很快就會碰觸到中南半島陸地，導致結構被破壞，不過本週南海到菲律賓東方海面屬於「大低壓帶」仍有利熱帶擾動發展，氣象署將持續關注。