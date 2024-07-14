川普被槍擊「歷史經典畫面」神巧合！與法國畫家名作驚人相似
美國前總統川普13日在賓州的造勢活動發生槍擊事件，川普右耳和右臉滿是血跡，引發震撼。美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)的一張川普臉沾鮮血振臂高呼，後方美國國旗飄揚的畫面更是掀起討論，亦被網友發現，這張照片的構圖與法國知名作家名畫有些雷同。
國際中心顏得智／綜合報導
美聯社神攝手武奇普捉到川普臉上沾著血的川普奮力高舉拳頭大喊「戰鬥」，宛如英雄片形象，這張照片在社群平台上迅速瘋傳，被許多網友驚嘆是年度最佳照片應該要得普立茲獎。
事實上，現年47歲的武奇早在2021年就因「佛洛伊德(George Floyd)之死」後的相關系列衝突畫面，與其他同事一起獲得2021年度的「普立茲突發新聞攝影獎」。
武奇的這張照片也被許多全球許多網友拿來與法國畫家德拉克洛瓦的名作《領導民眾的自由女神》作為類比，這幅1830年描繪法國七月革命的場景，畫作中央一名女子拿著右手拿著三色旗的動作，與川普極為相近。
根據野獸日報報導，武奇表示，「我以拍攝政治為生，我拍的每一張照片都會引起人們的爭論。我的一生都生活在社會高度兩極化的地方，所以無論我做什麼，人們都會討厭它，或著會喜歡它的。」