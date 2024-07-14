槍擊川普槍手待屋頂「絕佳狙擊點」 FBI前特務驚：應要有人看守
美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州造勢場合，遭一名20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊，川普臉上和右耳滿是鮮血，掀起全球譁然。儘管槍手隨即遭到美國特勤局擊斃，但曾在聯邦調查局（FBI）擔任反狙擊手的退役特工摩爾（Steve Moore）對於維安感到震驚，直指槍手所待的建物屋頂應該要有人看守。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNN》報導，這名20歲槍手克魯克斯所在的屋頂，距離川普400至500英尺（約120至150公尺）左右，聯邦調查局退役外勤特工查孔（Bobby Chacon）對於該出屋頂沒有維安人員感到相當驚訝，他指出，那個地方簡直是「完美的狙擊高處」。他指出，該棟建物是距離造勢現場最近，且視野最清晰的建築。
曾在聯邦調查局（FBI）擔任反狙擊手的退役特工摩爾（Steve Moore）表示，庫克斯所在的屋頂應該要有人看守，他懷疑「很有可能是維安計畫中的漏洞，又或者是執行上的疏失。」
摩爾指出，特勤局人員在案發前或許有收到槍手位置的警告，知道槍手的位置，但視野可能受阻，才導致沒有迅速動作；另一方面，特勤人員也不能只是看到有個人在屋頂上就予以槍擊，他們必須觀察和等待，直到看到武器，但在那個屋頂上，可能會有一堵矮牆把槍手擋住。
摩爾認為，在川普遇襲事件後，未來特勤局的安全程序可能會發生重大改變，包括擴大警戒範圍，或者會更詳細檢查來保護集會場地。