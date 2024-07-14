蚵殼要回收？彰化王功漁火節現場烤蚵一團亂 縣府拋7字解答了
根據彰化縣環保局統計，彰化人均垃圾量0.613公斤/日，高於全國平均0.567公斤/日，已於7月1日正式實施資源回收新制，不過近期王功漁火節，縣府舉辦千人烤蚵活動，現場要求民眾回收蚵殼，讓不少民眾感到疑惑，縣府解答，主要是差在「有沒有人做回收」。
記者林莞茜／綜合報導
彰化縣府表示，就一般住家來說，蚵殼、蛋殼、蛤蜊殼、魚刺、蟹殼、龍蝦殼、豬骨、禽畜骨頭、椰子殼等，為「硬質類垃圾」，因其佔「家庭垃圾」的量非常少，因此視為垃圾，必須運至焚化爐燃燒，但王功地區因盛產珍珠蚵，蚵殼量體非常大，在當地有專門回收蚵殼的業者，因此王功地區的「蚵殼」才被列為回收物。
另外，鹿港、和美地區，因當地手搖飲店過度集中，環保局擔心量過大會塞爆廚餘桶而拒收平時被歸類成「熟廚餘」的珍珠、仙草，要求店家處理只能親自載運到清潔隊回收。
縣府提到，只要有專門的回收者就要回收，主要是差在「有沒有人做回收」，而彰化各鄉鎮市清潔隊現都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類，但整袋垃圾中含有過多資收物，清潔隊員也會拒收。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高新臺幣6,000元罰鍰，呼籲鄉親，任何環保政策需要仰賴鄉親們支持，在推動初期勢必會有分類不完整情形，但把資源放置在對的地方，亦是我們刻不容緩的任務，希望鄉親朋友們體恤清潔隊員們收運垃圾的辛勞，一同加入資源循環的行列。