艾璞樂7局飆10K創新高！克迪8局好投無助 味全龍1:0險勝中信兄弟
中職中信兄弟今（14）日在台中洲際棒球場遭遇味全龍隊，兄弟洋投克迪（Kirk McCARTY）主投8局失1分狂飆8次三振，雖然創下生涯新高紀錄，但龍隊先發投手艾璞樂技高一籌，主投7局無失分，狂飆10次三振，硬是比下克迪，終場味全龍就以1:0贏球。此役艾璞樂狂飆10次三振，也是創下個人來台新高，去年他在富邦還叫做艾普勒，拿下3勝1敗戰績，防禦率2.89。中信兄弟打線全場苦吞14次三振，雖然落敗，但還是排名下半季戰績第一。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟克迪失分 暴投後很不滿
克迪此役表現出色，前3局都順利解決龍隊打者，4局上龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠 二壘安打揭開序幕，接下來張政禹也敲安，2出局後， 張祐嘉利用不死三振差點上壘，但隊友已經順利得分，克迪則是不爽，暴投後相當不滿。
兩隊上演投手戰，艾璞樂大秀K功，包括7局連續三振陳俊秀、曾頌恩、張志豪，直接完成投球任務，此外，這場比賽也吸引9803位球迷進場，5局上曾頌恩敲出中外野飛球，也被郭天信超級美技接殺，是關鍵Play。
龍隊8局下推出「龍之子」徐若熙後援，雖然他被江坤宇、高宇杰都敲出安打，但三振了岳政華後，又讓王威晨三振出局，龍隊終場就以1分之差險勝。
中信兄弟全場吞下14次三振，許基宏、陳俊秀都有貢獻3次三振，連代打的詹子賢都吞下再見三振，也成為全隊落敗主因。