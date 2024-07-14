鄭凱云再發聲談「受傷靈魂」！PO雞湯文往前看 醫界力挺名單曝光
已婚名醫江坤俊被爆出偷吃護理師，他和老婆劉藺秦發聲明無法止血，又傳出性騷主播鄭凱云一事，他強力否認，但形象已經大傷，今（14）日被直擊現身桃園機場，臉上沒笑容準備出國。鄭凱云在2天前發長文「做錯事不承認」反擊後，今再PO出一段自己所述的「心靈雞湯」短片，告訴自己遇到煩心事不要往心裡去。而她這2則發文，獲得不少醫界人士力挺。
記者林奕如／綜合報導
鄭凱云主播拍下自己訴說的心靈雞湯短文，勉勵自己往前看，「當我們內心糾結的時候就這樣想吧，其實今天過去，人生就沒有第二個今天，不管今天遇到了什麼心事，不管是大事，還是小事，其實幾天過後，再回頭看，都是你人生當中的往事跟故事而已，這些煩心事，我也會提醒自己不要往心裡去，一定要答應自己開開心心的感受每一刻，珍惜每一個瞬間，在陽光下燦爛，在風雨中奔跑，在每個陽光中仰頭微笑，對自己說一聲，昨天挺好、今天很好、明天一起更好。」
江坤俊爆出偷吃風波後，往事被起底，之前他曾和主播鄭凱云搭檔，傳出性騷一事，TVBS證實收到了性別平等工作法的申訴，他9日在臉書發聲強調：「為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！」
鄭凱云在12日發文反擊，「從小爸媽就教我做人要抬頭挺胸，凡事對得起自己的良心，成為母親後我也教導孩子絕不能欺負人，更不能做錯事還不承認。」她也回應留言：「希望每個受傷的人都能變成無敵的靈魂。」目前有主播蕭彤雯、陳保仁醫師、律師李怡貞、李婉萍營養師、許書華醫師、劉怡里營養師、胸腔內科何建輝醫師、急診醫師魏智偉、牙醫史書華等不少醫界人士支持力挺。
※【NOWnews 今日新聞
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