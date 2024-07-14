巷仔內／這一槍射傷了川普右耳　卻擊潰了拜登選情

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為何這麼說？純就事發當下川普所展現的形象來看，在遭遇槍擊後，右耳和臉部滿是鮮血，但川普絲毫沒有慌張畏懼的表情，甚至在站起身後極欲想從隨扈包圍中探出，最終也讓他達成了，右手握拳振臂高呼，連喊了三次「Fight!Fight!Fight!」，加上上方飄揚的美國國旗，隨著底下的支持者附和「USA!USA!」，宛如美國民眾最愛的那個英雄樣貌。
此外，川普在被槍擊的瞬間竟能處變不驚，仍把握機會在鏡頭大力展演，表現硬漢形象；相較之下，拜登在歷經一周準備，卻仍在有著舒適冷氣房的CNN辯論攝影棚表現出一臉傻愣又遲緩的樣貌，沒有幕僚在旁就成了隨時會走失方向的8旬老翁，兩人呈現強烈對比，在現今社群媒體的渲染和迷因製造之下，形象落差只會愈來愈大。
無怪乎民主黨人在川普被槍擊後，個個鴉雀無聲，就連要拜登退選的聲音也戛然而止，持續喊下去似乎也無助於選情。
另一方面，川普在被槍擊後，挺川陣營和反川陣營的陰謀論雙雙襲來，挺川陣營將本次的攻擊事件一鍋甩在曾與川普數度槓上的極左派反法西斯主義運動（Antifa）團體成員，反川陣營則直指川普自導自演槍擊事件，甚至連數個月前友川媒體人卡爾森(Tucker Carlson)的一段川普可能遇刺的預言都成了證詞，接下來是否會讓選前的美國民眾情緒更加溫，值得觀察。
套用一句美國前總統柯林頓的經典名言，「強壯但錯誤遠勝軟弱卻正確」，川普在辯論展現了唬爛大法，面對了一堆事實查核，但此時展現的強壯樣貌顯然更有機會符合新冷戰情勢之下的美國選民口味；拜登透露了疲軟和欲振乏力，更何況屢屢失言還不一定正確。
倒數不到四個月，拜登在主要搖擺州民調上都還落後川普，在幾乎接近無招的情況下又讓川普氣勢升級，距離宣告死亡幾乎只差最後一步。
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