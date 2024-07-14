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不到一個月又來台灣！MAMAMOO頌樂高喊「水啦」秀辣腿開唱

▲頌樂上一次來台灣是6月22日，不到一個月又來台灣，被粉絲笑說把台灣當灶咖（廚房台語）。（圖／記者吳翊緁攝）
▲頌樂上一次來台灣是6月22日，不到一個月又來台灣，被粉絲笑說把台灣當灶咖（廚房台語）。（圖／記者吳翊緁攝）

記者李欣容／台北報導

韓流頂級女團MAMAMOO的「兔子隊長」頌樂來台北開唱了，被譽為最受歡迎的韓流「造咖團」一員，頌樂早跟所有的YONGSOON（官粉名）打成一片，在個人亞洲巡迴演唱會一開場，頌樂身穿純白鑲著珠飾與繡花的小禮服現身，小小露出白晰雙肩與細腿，玲瓏標緻的身型下，性感不失典雅，頌樂第一首歌，就立刻帶來了最新專輯歌曲〈Colors〉。

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頌樂曾演出過音樂劇，讓她具備了「唱、跳、演」的實力，時隔兩年多後回歸所發行第二張迷你專輯《COLOURS》，一推即火速拿下高人氣口碑，頌樂用中文說：「台北的YONGSOON大家好！我是頌樂，金容仙！很高興見到你們來[COLOURS] IN TAIPEI！」

▲頌樂用台語跟粉絲問好，不斷說「水啦」展現親和力。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼頌樂用台語跟粉絲問好，不斷說「水啦」展現親和力。（圖／記者吳翊緁攝）
▲頌樂勁歌熱舞。（圖／記者吳翊緁攝）
 
隨即表示雖然曾在高雄表演，但這是她暌違六年在台北舉辦個人演唱會，感覺似乎好久沒有來，因此除了感謝粉絲來現場，頌樂說：「你們過的好嗎？好久沒見到你們了，所以好緊張。」聽到頌樂緊張，粉絲立刻說：「我們也好緊張！」讓頌樂莞爾一笑，而以親人聞名的頌樂，隨即也伸出大拇指喊了數次台語：「水啦！水啦！」粉絲則立刻超甜的回：「妳更水啦！」聽到台下粉絲不停的讚美連連，也逗得頌樂超開心。

頌樂這次準備了包括〈Colors〉、〈RAW〉、〈Spit it out〉、〈But I〉、〈Honey Honey〉、〈Honey Bee〉等好歌，透過新專輯「COLORS+US」字意結合而新創「COLOURS」為理念，「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI」演唱會以四個顏色設計為主軸貫穿，帶出頌樂以「蜂蜜黃」譜出的序幕，巧思致敬翻唱曲而被命名為「頌樂感性」的「湖水藍」、屬於她的音樂劇與新作系列的「烈焰紅」，最後則是「無暇白」登場，代表始終擁有初心的頌樂，堅持把最棒的音樂呈獻給粉絲的努力，當然更重要的，還有四個顏色同時也象徵MAMAMOO四季系列，此段演出，頌樂再次邀請全場粉絲一起合唱〈Colors〉，為今晚締造最棒的回憶。

▲頌樂秀火辣身材。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼頌樂秀火辣身材。（圖／記者吳翊緁攝）
▲頌樂看到粉絲喊緊張，粉絲笑回「我們更緊張」。（圖／記者吳翊緁攝）
 

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