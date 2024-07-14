不到一個月又來台灣！MAMAMOO頌樂高喊「水啦」秀辣腿開唱

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隨即表示雖然曾在高雄表演，但這是她暌違六年在台北舉辦個人演唱會，感覺似乎好久沒有來，因此除了感謝粉絲來現場，頌樂說：「你們過的好嗎？好久沒見到你們了，所以好緊張。」聽到頌樂緊張，粉絲立刻說：「我們也好緊張！」讓頌樂莞爾一笑，而以親人聞名的頌樂，隨即也伸出大拇指喊了數次台語：「水啦！水啦！」粉絲則立刻超甜的回：「妳更水啦！」聽到台下粉絲不停的讚美連連，也逗得頌樂超開心。
頌樂這次準備了包括〈Colors〉、〈RAW〉、〈Spit it out〉、〈But I〉、〈Honey Honey〉、〈Honey Bee〉等好歌，透過新專輯「COLORS+US」字意結合而新創「COLOURS」為理念，「Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI」演唱會以四個顏色設計為主軸貫穿，帶出頌樂以「蜂蜜黃」譜出的序幕，巧思致敬翻唱曲而被命名為「頌樂感性」的「湖水藍」、屬於她的音樂劇與新作系列的「烈焰紅」，最後則是「無暇白」登場，代表始終擁有初心的頌樂，堅持把最棒的音樂呈獻給粉絲的努力，當然更重要的，還有四個顏色同時也象徵MAMAMOO四季系列，此段演出，頌樂再次邀請全場粉絲一起合唱〈Colors〉，為今晚締造最棒的回憶。