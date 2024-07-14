華航今起「每周5班」直飛西雅圖！首航禮包曝　董座盼增班天天飛

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為歡慶這重要里程碑，華航董事長謝世謙、總經理高星潢親臨桃園機場登機門慶祝活動與旅客同樂，桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、交通部觀光署主任秘書方正光、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟也特別出席，共同見證中華航空拓點北美的新篇章。
謝世謙指出，華航2004年曾飛過台北西雅圖航線，但後來油價高漲，旅客付的錢都不夠油錢，更不用說其他成本，因此停飛至今，西雅圖是到美國最近的點，大概11.5小時都可抵達，到西雅圖還有超過50個航點可以轉機，是相當重要的門戶城市，希望未來運能許可下，可以增班到每天1班，華航訂購的24架787-9、787-10明年起也將陸續交機。
高星潢提到，現在也積極洽詢租機公司，因為缺工缺原料缺貨，立刻與飛機公司簽約，也要3年以後才能交機，緩不濟急，因此積極洽詢租機公司。
在台北慶祝活動中，華航特別將登機門打造為美式戶外風格，現場設置旅客專屬的西雅圖打卡背板，將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點設計同框，在出發前即可感受西雅圖的獨特魅力，吸引旅客拍照留念，華航也以西雅圖的咖啡文化為靈感，現場提供咖啡可麗露、咖啡凍以及各式美式小點心，讓旅客預先品味西雅圖的風采與經典美食。
為了分享直飛西雅圖的喜悅，華航精心設計限量慶祝禮包，謝世謙及高星潢特別在登機門致贈全機旅客，包括備受航空迷喜愛的A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、獨具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及童趣實用的動物旅人行李綁帶，極具收藏價值，而桃園機場也以灑水儀式祝賀華航直飛西雅圖。
華航與米其林三星頤宮中餐廳強強聯手，7月推出全新季節菜單，台北-西雅圖航班全艙等旅客皆能品嘗星級料理，豪華商務艙主菜推出頤宮名人私房麵「極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬」，搭配頤宮四品前菜，包含御製燒雞、荔枝番茄、芝麻龍鬚及柚香蘿蔔等夏季開胃小菜，甜點則享用椰汁百合馬蹄露及高粱蛋黃酥；豪華經濟艙主菜選用私房雪菜鴨絲爆米粉佐蝦球；經濟艙旅客可以品嚐葡國焗雞飯。另外餐點麵包也迎來新風貌，華航與陳耀訓合作新款紅烏龍蜜桃麵包，在豪華商務艙、豪華經濟艙都可以享用得到，此款麵包以台灣紅烏龍茶搭配台灣水蜜桃乾，風味濃郁帶有微微果香，為航程帶來更多元的美味饗宴。
布局西雅圖是華航拓展北美市場的重要一步。華航指出，做為美國華盛頓州的最大城市及全美旅客運輸量第11大機場，西雅圖是太平洋西北區域的重要貿易門戶，也是亞洲銜接美國最近的轉機航點，極具商務差旅市場開發潛力；絕佳的溫帶海洋性氣候，夏天搭遊艇出遊、冬天越野滑雪，成為廣受旅客歡迎的旅遊勝地。
華航說明，台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航5班，台北飛往西雅圖CI022於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達；西雅圖飛往台北CI021則於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機場，以新世代長程航線主力機種A350-900客機執飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位，讓往返台美旅客有更多元舒適的飛行選擇。