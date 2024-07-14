傷勢狀況成謎！川普被槍擊後隔日早晨發聲：不讓邪惡獲勝
美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日傍晚在賓州造勢場合上，遭一名20歲男子槍擊，右耳嚴重流血，引發全球關注，相隔13小時，川普稍早透過其公司創建的社交平台「Truth Social」發聲，強調不會讓邪惡獲勝。
國際中心顏得智／綜合報導
川普13日在賓州巴特勒地區舉行競選集會時遭遇槍擊，但很快地從巴特勒紀念醫院（Butler Memorial Hospital）順利出院，並搭乘專機抵達紐澤西州，降落紐瓦克自由國際機場，下機時也無人在旁攙扶，自行徒步下機，並揮手打招呼，外觀狀況看似無大礙，但未能看到受傷的右耳狀態如何。
川普紐澤西州貝德明斯特附近的私人高爾夫俱樂部過夜後，於美國時間今早透過「Truth Social」發文表示，「感謝大家昨天的關心和祈禱，上帝阻止了一場難以想像的事件發生。我們不會因此感到害怕，在面對邪惡時依舊保持我們的信仰和反抗的態度。我們為傷者盡快康復來祈禱，在心中紀念這位慘遭殺害的市民，並向其他受害者及其家屬給予我們的愛」。
川普稱，「此時此刻，比以往任何時候都更加重要的是，我們要團結起來，展現我們身為美國人最真實的品格，保持壯大和堅定，不讓邪惡得逞。我真的愛我們的國家，也愛你們所有人，期待本週在威斯康辛州為我們偉大的國家發表演講。」