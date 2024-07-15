西班牙2:1擊敗英格蘭！歐國盃史上四度封王 還締造一「神」紀錄
2024歐國盃決賽於今（15）日凌晨三點開踢，由英格蘭對上西班牙，兩隊上半場戰成平手，下半場Nico Williams率先進球，助西班牙取得1:0領先，隨後英格蘭Cole Palmer遠射破門，英格蘭扳平比分，第86分鐘，替補上陣的Mikel Oyarzabal進球，西班牙超前比分，英格蘭反撲無力，終場西班牙2:1擊敗英格蘭，相隔12年再度捧起歐國盃冠軍。西班牙17歲超新星Yamal本場送出一次助攻，本屆歐國盃共計送出4次助攻，奪下助攻王此外也榮獲最佳年輕球員，Yamal也以17歲又1天成為歐國盃史上最年輕拿下冠軍的球員，此外，西班牙本屆歐國盃從小組賽到決賽踢出7連勝，成為歐國盃歷史上首支全勝奪冠隊伍，創下「神」紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
開賽初期球權大多在西班牙腳下，製造出不少攻勢，但都無法攻破英格蘭大門，上半場兩隊0:0戰平，下半場開賽僅過2分鐘，Lamine Yamal突破後助攻Williams進球，西班牙取得1球領先，Palmer在第70分鐘替補Kobbie Mainoo上場，3分鐘後，Palmer接獲Jude Bellingham傳球，禁區外遠射破門，英格蘭1:1扳平西班牙。
幾乎空門都沒進 運氣不在英格蘭身上
英格蘭扳平比分後，持續猛攻西班牙球門，第86分鐘，西班牙發動攻勢，Marc Cucurella左路地面傳中，中路跟進的Oyarzabal破網，西班牙2:1反超比分，第89分鐘，英格蘭開出角球，Declan Rice頭槌被西班牙門將Unai Simón擋下，Marc Guéhi在第二波爭搶再度頭槌，眼看球就要飛進球門，球門線前的Dani Olmo硬是將球頂出，英格蘭這波攻勢沒進後，氣力放盡，終場1:2不敵西班牙，連續兩屆歐國盃屈居亞軍。
Yamal寫下多項紀錄 西班牙全勝奪冠史無前例
西班牙17歲超新星Yamal本場送出一次助攻，本屆歐國盃共計送出4次助攻，奪下助攻王此外也榮獲最佳年輕球員，Yamal也以17歲又1天成為歐國盃史上最年輕拿下冠軍的球員，西班牙本屆歐國盃從小組賽到決賽踢出7連勝，成為歐國盃歷史上首支全勝奪冠隊伍。