全台球迷集氣！謝淑薇今晚挑戰大滿貫溫布頓網球錦標賽混雙冠軍

Oyarzabal超神進球！歐國盃西班牙睽違12年再奪冠　再創新紀錄

▲足球強權西班牙在今（14）日歐國盃決賽，靠著替補上場的Mikel Oyarzabal在第86分鐘的進球，終場以2:1擊敗英格蘭，繼2012年後，相隔12年再度捧起歐國盃冠軍，西班牙在本次賽會從小組賽開始豪取7連勝，16強4:1輕取喬治亞，8強開始西班牙連續淘汰德國、法國，最終擊敗英格蘭奪冠。西班牙此次歐國盃冠軍含金量可說是非常高。（圖／美聯社／達志影像）
▲足球強權西班牙在今（14）日歐國盃決賽，靠著替補上場的Mikel Oyarzabal在第86分鐘的進球，終場以2:1擊敗英格蘭，繼2012年後，相隔12年再度捧起歐國盃冠軍，西班牙在本次賽會從小組賽開始豪取7連勝，16強4:1輕取喬治亞，8強開始西班牙連續淘汰德國、法國，最終擊敗英格蘭奪冠。西班牙此次歐國盃冠軍含金量可說是非常高。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

足球強權西班牙在今（14）日歐國盃決賽，靠著替補上場的Mikel Oyarzabal在第86分鐘的進球，終場以2:1擊敗英格蘭，繼2012年後，相隔12年再度捧起歐國盃冠軍，西班牙在本次賽會從小組賽開始豪取7連勝，16強4:1輕取喬治亞，8強開始西班牙連續淘汰德國、法國，最終擊敗英格蘭奪冠。西班牙此次歐國盃冠軍含金量可說是非常高。根據外媒統計，西班牙在本屆歐國盃共取得15顆進球僅丟失4球，15顆進球也創下單屆最多進球紀錄，此次奪下冠軍，是西班牙隊史上第4次歐國盃冠軍，成為歐國盃歷史拿下過最多次的冠軍的隊伍，第二名為地主德國的3次，進入千禧年之後，西班牙共計拿下過1次世界盃冠軍(2010)，以及3次歐國盃冠軍(2008、2012、2024)

我是廣告 請繼續往下閱讀
「鬥牛士」軍團狂轟15顆進球　締造歐國盃新猷

根據統計，西班牙在本屆歐國盃共取得15顆進球僅丟失4球，15顆進球也創下單屆最多進球紀錄，此次奪下冠軍，是西班牙隊史上第4次歐國盃冠軍，成為歐國盃歷史拿下過最多次的冠軍的隊伍，第二名為地主德國的3次，進入千禧年之後，西班牙共計拿下過1次世界盃冠軍(2010)，以及3次歐國盃冠軍(2008、2012、2024)。

率三個不同層級奪歐國盃冠軍　西班牙主帥創紀錄

西班牙主帥Luis de la Fuente曾在2015、2019率領西班牙U19和U21拿下過歐國盃冠軍，本次率領成人隊拿下冠軍，讓他成為首位帶領3個不同年齡層拿下歐國盃冠軍的教練，賽後Luis de la Fuente受訪時表示，「沒有比這個更開心的了，我們現在是歐洲冠軍，感謝西班牙從上到下的支持。」

根據數據統計，西班牙無論是國家隊或是俱樂部球隊，在各項大賽只要打進決賽，最終都拿下冠軍，2002年起至22年中，西班牙球隊一共打進過27次大賽決賽，不算其中4次西班牙內戰的話，目前來自西班牙的球隊在各項賽事決賽保持23戰全勝的不敗神話。

西班牙2:1擊敗英格蘭！歐國盃史上四度封王　還締造一「神」紀錄

西班牙球王Alcaraz擊敗Djokovic溫網2連霸！生涯第4座大滿貫冠軍

歐國盃決賽西班牙VS英格蘭！15日凌晨3點巔峰對決　觀戰重點一覽

16年前被梅西抱著洗澡！西班牙Yamal寫歐國盃紀錄　網讚:球王傳承

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代