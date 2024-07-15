Oyarzabal超神進球！歐國盃西班牙睽違12年再奪冠 再創新紀錄
足球強權西班牙在今（14）日歐國盃決賽，靠著替補上場的Mikel Oyarzabal在第86分鐘的進球，終場以2:1擊敗英格蘭，繼2012年後，相隔12年再度捧起歐國盃冠軍，西班牙在本次賽會從小組賽開始豪取7連勝，16強4:1輕取喬治亞，8強開始西班牙連續淘汰德國、法國，最終擊敗英格蘭奪冠。西班牙此次歐國盃冠軍含金量可說是非常高。根據外媒統計，西班牙在本屆歐國盃共取得15顆進球僅丟失4球，15顆進球也創下單屆最多進球紀錄，此次奪下冠軍，是西班牙隊史上第4次歐國盃冠軍，成為歐國盃歷史拿下過最多次的冠軍的隊伍，第二名為地主德國的3次，進入千禧年之後，西班牙共計拿下過1次世界盃冠軍(2010)，以及3次歐國盃冠軍(2008、2012、2024)
記者吳政紘/綜合報導
「鬥牛士」軍團狂轟15顆進球 締造歐國盃新猷
根據統計，西班牙在本屆歐國盃共取得15顆進球僅丟失4球，15顆進球也創下單屆最多進球紀錄，此次奪下冠軍，是西班牙隊史上第4次歐國盃冠軍，成為歐國盃歷史拿下過最多次的冠軍的隊伍，第二名為地主德國的3次，進入千禧年之後，西班牙共計拿下過1次世界盃冠軍(2010)，以及3次歐國盃冠軍(2008、2012、2024)。
率三個不同層級奪歐國盃冠軍 西班牙主帥創紀錄
西班牙主帥Luis de la Fuente曾在2015、2019率領西班牙U19和U21拿下過歐國盃冠軍，本次率領成人隊拿下冠軍，讓他成為首位帶領3個不同年齡層拿下歐國盃冠軍的教練，賽後Luis de la Fuente受訪時表示，「沒有比這個更開心的了，我們現在是歐洲冠軍，感謝西班牙從上到下的支持。」
根據數據統計，西班牙無論是國家隊或是俱樂部球隊，在各項大賽只要打進決賽，最終都拿下冠軍，2002年起至22年中，西班牙球隊一共打進過27次大賽決賽，不算其中4次西班牙內戰的話，目前來自西班牙的球隊在各項賽事決賽保持23戰全勝的不敗神話。