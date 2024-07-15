英格蘭歐國盃又奪亞軍！不敵西班牙　隊長Kane仍在等待生涯首冠

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英格蘭隊長Kane，生涯累積出賽643場，其中6場是盃賽決賽，分別為2次歐國盃、2次英格蘭聯賽盃、1次歐冠決賽和1次德國超級盃，這6場比賽Kane所屬球隊最終都沒有拿下冠軍，而他在這6場比賽繳出0進球0助攻的空白成績單，聯賽方面，Kane在效力英超熱刺時期沒有拿下過冠軍，上賽季轉投德甲拜仁慕尼黑，結果被黑馬勒沃庫森斬斷球隊德甲11連霸的紀錄，最終無緣捧起個人生涯第一座冠軍。
在英格蘭輸球後，查爾斯國王也在第一時間透過社交媒體，向國家隊加油打氣，「雖然今晚你們可能沒有獲勝，但我的妻子和我以及我的家人都希望你們要昂首挺胸，我們會向西班牙表示祝賀，但也向我們的英格蘭球員們表達衷心的同情。但是請知道，你們成功進入歐國盃決賽本身就是一項偉大的成就，它帶來了一個國家的驕傲，這個國家未來將繼續為三獅軍團吶喊，我相信未來會有更多的勝利。」
陣中天賦滿滿 英格蘭放眼2026美加墨世界盃
在決賽替補登場並攻進英格蘭唯一一顆進球的Cole Palmer，成為歐國盃歷史上第3年輕進球的替補球員， 放眼英格蘭陣容天賦滿滿，本場比賽攻入進球的Palmer今年才22歲。
此外歐國盃表現亮眼的19歲小將Kobbie Mainoo，加上Jude Bellingham、Declan Rice、Bukayo Saka等球員，英格蘭的下一個目標將放眼2026美加墨世界盃。