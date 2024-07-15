川普槍擊案槍手身分曝光！民眾目睹「秒被擊斃」瞬間

「刺殺川普槍手」曾遭霸凌！拿老爸的槍犯案　車上、家中藏爆裂物

▲20歲槍手克魯克斯13日刺殺美國前總統川普未遂，在犯案當下隨即遭到擊斃。（圖／翻攝自Ｘ）
▲20歲槍手克魯克斯13日刺殺美國前總統川普未遂，在犯案當下隨即遭到擊斃。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇襲，右耳受傷、臉上有血，涉嫌刺殺川普的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）隨即被擊斃。最新消息指出，克魯克斯曾是數學資優生，此次犯案的槍枝是由由父親所購買，執法單位也在他的車內和住處發現爆裂物。美國聯邦調查局（FBI）表示，目前仍在調查槍手犯案動機。

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綜合外媒報導，克魯克斯住在賓州匹茲堡郊區伯特利公園（Bethel Park），距離川普舉行造勢活動的地點約56公里。CNN報導指出，克魯克斯高中時與其他學生格格不入，還曾被霸凌，他的前同學形容他是「安靜的人」。

不過從當地媒體報導和伯特利公園高中影片，他2022年從該校畢業過去還曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約台幣1.6萬元）。

伯特利公園一間護理復健中心指出，克魯克斯是當地一間療養院的飲食助理。據該機構一名匿名護士表示，在事發之後，執法部門一直在搜查療養院。

▲美國前總統川普遇襲後，執法人員前往槍手克魯克斯的住處進行搜查。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遇襲後，執法人員前往槍手克魯克斯的住處進行搜查。（圖／美聯社／達志影像）
在這起槍擊事件爆發後，執法單位追查克魯克斯犯案用槍的來源，發現是由他的父親所購買，才確定了槍手身份，因為在犯案當下，克魯克斯並未攜帶任何身分證明。此外，警方還在克魯克斯的車內以及住處找到了爆裂物，因而派出防爆技術人員處理。

截至目前為止，調查人員尚未在社群平台或是克魯克斯的任何文件中，找到可以確定他企圖暗殺川普的動機。聯邦調查局目前正試圖取得克魯克斯的手機，以調查其背景。

值得注意的是，公開紀錄顯示，克魯克斯是登記在冊的共和黨選民，但不清楚是何時登記的，今年11月的美國總統大選將是他首次達到投票年齡門檻。但克魯克斯先前曾向一個親民主黨的團體小額捐款15美元。

在事發之後，克魯克斯的父親馬修（Matthew Crooks）稍早向CNN表示，他正在弄清楚整件事「到底是在搞什麼鬼」，等到他與執法相關部門談完後，會再進一步說明關於他兒子的事情。

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