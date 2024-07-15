「刺殺川普槍手」曾遭霸凌！拿老爸的槍犯案　車上、家中藏爆裂物

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不過從當地媒體報導和伯特利公園高中影片，他2022年從該校畢業過去還曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約台幣1.6萬元）。
伯特利公園一間護理復健中心指出，克魯克斯是當地一間療養院的飲食助理。據該機構一名匿名護士表示，在事發之後，執法部門一直在搜查療養院。
在這起槍擊事件爆發後，執法單位追查克魯克斯犯案用槍的來源，發現是由他的父親所購買，才確定了槍手身份，因為在犯案當下，克魯克斯並未攜帶任何身分證明。此外，警方還在克魯克斯的車內以及住處找到了爆裂物，因而派出防爆技術人員處理。
截至目前為止，調查人員尚未在社群平台或是克魯克斯的任何文件中，找到可以確定他企圖暗殺川普的動機。聯邦調查局目前正試圖取得克魯克斯的手機，以調查其背景。
值得注意的是，公開紀錄顯示，克魯克斯是登記在冊的共和黨選民，但不清楚是何時登記的，今年11月的美國總統大選將是他首次達到投票年齡門檻。但克魯克斯先前曾向一個親民主黨的團體小額捐款15美元。
在事發之後，克魯克斯的父親馬修（Matthew Crooks）稍早向CNN表示，他正在弄清楚整件事「到底是在搞什麼鬼」，等到他與執法相關部門談完後，會再進一步說明關於他兒子的事情。
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