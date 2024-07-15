三重警遭毒駕撞死殉職！妻子發「捐款帳號」被疑詐騙　警方回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
殉職警妻子悲痛發文！附上個人郵局帳號遭疑詐騙
事發之後，黃瑋震家屬相當痛心，其施姓妻子14日在社群以及黃瑋震臉書發文表示「意外總是在最平凡不過的日常來臨，兒子剛在電話中和爸爸聊過外星人和恐龍，沒想到凌晨就接到無法承受的噩耗，還來不及痛徹心扉，和兒子約好的周末出遊計畫，還充滿期待的聲音，就停在那裡了，永遠都不會成行了。」
施姓妻子悲傷的表示：「如今剩下我們孤兒寡母孤苦無依，謝謝大家關懷與愛護，我們會帶著瑋震的愛，堅強起來並繼續走下去，希望所有的警察都能執勤順利、都能平安回家，不要再有任何遺憾，謝謝你們。」不過值得注意的是，該貼文還附上了個人的郵局帳號，讓不少網友質疑「這是詐騙嗎？」、「這是妻子本人嗎？好怕是詐騙喔。」
三重警證實捐款帳號是真的！感謝各界對遺眷伸出援手
對此，三重警分局表示「文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。」
而三重警分局也在臉書粉絲團「三重警好讚」發文澄清表示「遺眷家屬並沒有主動向社會大眾募款之意，懇請關心的朋友們不要誤會家屬，若熱心民眾、公司或團體捐款，需要開立收據者，請於捐款前與本分局人事室，再次感謝大家對瑋震及遺眷的愛護及關心，謝謝大家。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995