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三重警遭毒駕撞死殉職！妻子發「捐款帳號」被疑詐騙　警方回應了

▲新北市三重警分局厚德派出所28歲警員「黃瑋震」日前駕車巡邏時，遭到26歲男子黃國維吸毒開車逆向撞上，緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重警分局厚德派出所28歲警員「黃瑋震」日前駕車巡邏時，遭到26歲男子黃國維吸毒開車逆向撞上，緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

新北市三重警分局厚德派出所28歲警員「黃瑋震」日前駕車巡邏時，遭到26歲男子黃國維吸毒開車逆向撞上，結果送醫不治，因公殉職。然而黃瑋震的妻子在事後於Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並且留下個人的郵局帳號，被人質疑「這是不是詐騙啊？」對此，三重警方14日晚間也出面證實，表示文章以及郵局帳號都是真的。

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回顧該事件，員警黃瑋震、周恩宇13日凌晨1時許，駕車執行巡邏勤務，結果在三重區正義北路、龍門路口停等紅燈時，被一名前科累累、坦承吸毒開車的嫌犯黃國維，以超過百里的時速迎面撞上，坐在副駕的黃瑋震當場失去意識，送醫之後不幸宣告殉職，周恩宇則是輕傷。事後黃嫌依公共危險、過失致死等罪嫌移送法辦，法院裁定羈押。

▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
▲三重警黃瑋震遭毒駕犯撞死殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
殉職警妻子悲痛發文！附上個人郵局帳號遭疑詐騙

事發之後，黃瑋震家屬相當痛心，其施姓妻子14日在社群以及黃瑋震臉書發文表示「意外總是在最平凡不過的日常來臨，兒子剛在電話中和爸爸聊過外星人和恐龍，沒想到凌晨就接到無法承受的噩耗，還來不及痛徹心扉，和兒子約好的周末出遊計畫，還充滿期待的聲音，就停在那裡了，永遠都不會成行了。」

施姓妻子悲傷的表示：「如今剩下我們孤兒寡母孤苦無依，謝謝大家關懷與愛護，我們會帶著瑋震的愛，堅強起來並繼續走下去，希望所有的警察都能執勤順利、都能平安回家，不要再有任何遺憾，謝謝你們。」不過值得注意的是，該貼文還附上了個人的郵局帳號，讓不少網友質疑「這是詐騙嗎？」、「這是妻子本人嗎？好怕是詐騙喔。」

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▲殉職警察黃瑋震妻子在「Threads」貼文哀悼老公，並且附上個人郵局帳號，引起外界質疑是否是「詐騙。」（圖/Threads）
三重警證實捐款帳號是真的！感謝各界對遺眷伸出援手

對此，三重警分局表示「文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。」

而三重警分局也在臉書粉絲團「三重警好讚」發文澄清表示「遺眷家屬並沒有主動向社會大眾募款之意，懇請關心的朋友們不要誤會家屬，若熱心民眾、公司或團體捐款，需要開立收據者，請於捐款前與本分局人事室，再次感謝大家對瑋震及遺眷的愛護及關心，謝謝大家。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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