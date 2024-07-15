蔡依林痛失愛犬！「屋虎18歲過世」 天后不捨淚別：還想緊抱著你
天后蔡依林單身多年，但身邊有隻愛犬「屋虎」陪伴著她，4年前又養了另一隻狗「社長」，許多工作場合蔡依林都會帶著牠們。昨（14）日蔡依林發文透露屋虎以18歲的高齡於7月3日過世，難過表示，「現在想起你，還是會忍不住淚水。媽咪很幸福，留下的都是你笑笑的樣子。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡依林昨日發文透露，愛犬屋虎在3日時過世，「離別總是那麼沉重和不捨，因生活的每步足跡，都曾有你。」蔡依林表示與屋虎的別離「迅速又衝擊」，因為愛犬年紀大身體老化出現狀況，最後仍離開了。蔡依林不捨向愛犬告白，「媽咪還想再緊緊抱著你， 把手藏在你毛茸茸的耳朵裡，拍你屁屁，玩無聊的沙發追逐遊戲，帶你去片場和小巨蛋溜達，再把你整理像棉花糖一樣白鬆軟的陪媽咪看電視。」
最後，蔡依林感謝屋虎陪伴她18年的日子，「你總要的那麼少，給我的卻那麼多。謝謝你如此無條件的愛媽咪，媽咪好愛你，好想你，我的寶貝熊，我們下次再見了喔。」並曬出多張屋虎的照片，粉絲也感到心痛不捨，留言安慰偶像，「我們也默默看著屋虎長大好不捨」、「屋虎再見了」、「屋虎回到狗狗星球去繼續快樂了」、「都還記得以前簽唱會在台上跑來跑去的樣子，超可愛。」