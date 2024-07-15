新竹6歲女童赤腳走路！沿路哭喊「燙出水泡」 單親家庭身世曝光
台灣天氣進入盛夏，每日氣溫均高達35度以上，近日，新竹縣一名媽媽牽著6歲女童，於中午時分讓她赤腳、走在發燙的柏油路上，女童沿路大哭喊燙，有路過民眾拍下這一幕，甚至有好心人士想買鞋給女童，卻遭女痛母親拒絕。對此，新竹縣社會處表示，該家庭為社會處服務個案，女童由單親媽媽照顧，有數次獨留小孩等不當照顧的通報，女童腳上因燙傷而出現水泡，目前已派社工介入並協助就醫，若有違法兒少法將依法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，目擊民眾將影片PO到臉書社團「新竹大小事」，指出中午在新豐火車站附近，看見女童未穿鞋走在柏油路上，沿路女童不斷哭喊「媽媽好燙」，民眾表示可以買鞋給女童，但女童母親卻回應「她自己搞丟（鞋子），我沒錢買給她」，之後拉著女童在高溫柏油路上行走約20分鐘，民眾拍下影片後報警，引發網友討論，紛紛心疼孩子腳燙傷。
對此，新竹縣政府社會處回應，該家庭為社會處及民間社福單位的服務個案，已派社工聯繫並協助女童就醫，治療腳底部分灼傷，將持續訪視評估家庭情況後提供必要處置。該名女童年約6歲，單親、由媽媽獨自扶養，正接受社會處提供的早療服務；此家庭列入服務個案，有數次獨留小孩等不當照顧的通報。
※【NOWnews 今日新聞
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