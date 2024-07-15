烈日光腳走柏油路！新竹女童哭喊仍被逼走20分鐘　社工介入調查中

新竹6歲女童赤腳走路！沿路哭喊「燙出水泡」　單親家庭身世曝光

▲新竹縣一名媽媽牽著6歲女童，於中午時分讓她赤腳、走在發燙的柏油路上，女童沿路大哭喊燙。新竹縣社會處表示，已派社工介入並協助就醫，若有違法兒少法將依法送辦。（圖／翻攝畫面）
▲新竹縣一名媽媽牽著6歲女童，於中午時分讓她赤腳、走在發燙的柏油路上，女童沿路大哭喊燙。新竹縣社會處表示，已派社工介入並協助就醫，若有違法兒少法將依法送辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

台灣天氣進入盛夏，每日氣溫均高達35度以上，近日，新竹縣一名媽媽牽著6歲女童，於中午時分讓她赤腳、走在發燙的柏油路上，女童沿路大哭喊燙，有路過民眾拍下這一幕，甚至有好心人士想買鞋給女童，卻遭女痛母親拒絕。對此，新竹縣社會處表示，該家庭為社會處服務個案，女童由單親媽媽照顧，有數次獨留小孩等不當照顧的通報，女童腳上因燙傷而出現水泡，目前已派社工介入並協助就醫，若有違法兒少法將依法送辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，目擊民眾將影片PO到臉書社團「新竹大小事」，指出中午在新豐火車站附近，看見女童未穿鞋走在柏油路上，沿路女童不斷哭喊「媽媽好燙」，民眾表示可以買鞋給女童，但女童母親卻回應「她自己搞丟（鞋子），我沒錢買給她」，之後拉著女童在高溫柏油路上行走約20分鐘，民眾拍下影片後報警，引發網友討論，紛紛心疼孩子腳燙傷。

對此，新竹縣政府社會處回應，該家庭為社會處及民間社福單位的服務個案，已派社工聯繫並協助女童就醫，治療腳底部分灼傷，將持續訪視評估家庭情況後提供必要處置。該名女童年約6歲，單親、由媽媽獨自扶養，正接受社會處提供的早療服務；此家庭列入服務個案，有數次獨留小孩等不當照顧的通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

北市私立幼兒園爆偷拍性侵！小商人不忍了、喊看板宣傳：歡迎來罰

2700萬紅色大牛遭拖吊！網認出車主：「全台最有錢YTR」網紅超哥

好市多停車場變洗車趴！休旅車自撞啟動灑水系統　現場淪一片汪洋

台南又傳槍擊案件！男子疑債務糾紛遭圍毆　怒朝民宅開槍洩憤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選