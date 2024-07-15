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北捷司機休息室撿到錢包！驚見內藏大麻+搖頭丸　警方介入偵辦中

▲台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等毒品及吸食器。台北捷運公司表示，將會全力配合警方調查。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等毒品及吸食器。台北捷運公司表示，將會全力配合警方調查。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月4日，台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等毒品及吸食器，急忙通報捷運警察隊。對此，台北捷運公司14日表示，將會全力配合警方調查，調查期間，已暫停當事人執行列車運轉職務。

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據了解，4日晚間，員工於北捷南勢角司機休息室內，發現一個遺失的零錢包，打開清點內容物時，驚見裡面疑似有毒品及吸食器，隨即通報捷運警察隊。警方初步勘驗，錢包內放有二級毒品大麻、搖頭丸2顆及玻璃球1顆（吸食器），毒品檢驗之後呈陽性反應。目前警方已查扣相關證物，送往鑑識中心採證，同時調閱監視器畫面，釐清溯源案情。

台北捷運公司表示，針對休息室發現毒品事件，會全力配合警方調查、查清楚該物品來源，也強調，為了確保行車安全，針對行車人員會定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，還有其他嚴格管理機制，本次事件調查期間，已暫停當事人執行列車運轉職務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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