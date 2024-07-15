丸亀製麵「送烏龍麵」衝內湖家樂福開幕！三商巧福捐發票送優惠券

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丸亀製麵回歸內湖家樂福迎接明天新開幕，除了推出單店限定「高麗菜豬肉烏龍麵」，7月16日至7月17日連續2天，到店消費滿300元並出示加入官方LINE好友畫面，即贈送「釜揚烏龍麵(中)」兌換券5張（價值370元）；7月16日限量60份、7月17日限量40份。優惠不累計，每人限贈送一份（5張）；數量有限送完為止；優惠恕不併用；兌換券使用期限至2024年9月30日止；僅限家樂福內湖店可作使用。
丸亀製麵 家樂福內湖店 資訊
地址：台北市內湖區民善街88號1F
預計7月16日開幕
📌三商巧福用餐捐發票「送優惠券」免費吃現燙青菜
即日起至7月25日，到三商巧福門市消費，結帳時使用愛心碼（25885），將該次消費發票捐贈給伊甸基金會，贈送「慢飛公益優惠券」1張；下次持券回店消費，即可免費兌換「現燙青菜」乙份。單品有紅燒牛小排麵特價155元（原價169元）、 咖哩雞肉飯 特價120元（原價135元）； 套餐則是「紅燒牛小排麵＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價195元（原價244元）、「咖哩雞肉飯＋現燙青菜＋中杯飲料」特價169元（原價230元）、「雪花牛肉乾拌麵＋涼拌雲耳＋中杯飲料」特價169元（原價215元）、「番茄肉醬乾拌麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價$150（原價165元）。
提醒大家，優惠券送完為止；每月定期線上捐款也可獲得「三商巧福餐點兌換券」1張；牛肉部位及配菜隨季節更換，實際餐點依門市供應為主；本優惠礙於合約，部分賣場美食街門市僅配合優惠套餐，單品特價不適用。