竹聯幫販毒賣到自己人！25歲男毒駕撞死騎士 警破獲毒品分裝工廠
今年5月間，有竹聯幫背景的34歲吳姓男子，因毒駕撞死停等紅燈的機車騎士，檢警深入追查毒品來源，發現販毒者也是竹聯幫背景，因此火速逮捕藥頭，並持搜索票搗破毒品分裝工廠，訊後將涉案的6人，依毒品罪移送法辦，檢方複訊後，諭令5萬元不等金額交保。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳男於今年5月11日，吸食毒品後、開車行經北市木柵路一段，追撞停等紅燈的60歲朱姓騎士，朱男送醫搶救不治。警方調查，吳男是竹聯幫貔貅堂成員，過去有詐欺等前科，被查出尿液裡有K他命陽性反應，被依訴毒品、公共危險罪移送。
警方向上溯源追查，破獲位於文山區木新路一段某民宅毒品分裝工廠，藥頭23歲吳姓男子被逮，其他包括楊姓男子等5名涉案者，也被陸續逮捕到案，並查扣犯罪所得9萬元、毒品原料卡西酮、封膜機、毒品咖啡包29包、K他命等證物。經調查，楊男是竹聯幫青堂成員，與仁堂明仁會25歲李姓男子共組毒品分裝場，透過社交軟體販毒，訊後被依毒品罪送辦。檢方複訊後，諭令楊男5萬元交保，其餘人3萬元不等金額交保。
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