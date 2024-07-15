川普槍擊案槍手身分曝光！民眾目睹「秒被擊斃」瞬間

拜登罕見橢圓形辦公室談話！籲政治降溫　譴責暴力：不能常態化

▲針對川普造勢遭暗殺未遂，美國總統拜登14日晚間罕見從白宮橢圓形辦公室發表全國演說。（圖／擷取自美聯社直播）
▲針對川普造勢遭暗殺未遂，美國總統拜登14日晚間罕見從白宮橢圓形辦公室發表全國演說。（圖／擷取自美聯社直播）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登14日晚間在白宮橢圓形辦公室，針對美國前總統川普造勢時遇襲一事發表全國電視談話。拜登呼籲大眾「降低政治溫度」，盼美國人民團結一致，同時也以國會暴動等事件為例，強調「不能讓暴力常態化」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登於美東時間14日晚間8點，在橢圓形辦公室發表全國電視談話。他在不到7分鐘的演說當中，先談論了川普遇襲事件，表示尚不清楚槍手動機，並慶幸川普沒有大礙。

拜登向美國人民喊話「降低政治溫度」，表明即使立場不同也並非仇敵，而是鄰人、親友、同僚，更重要的是，「都是美國人」。他補充道，「昨天（13日）川普在賓州造勢遇襲的事件要我們所有人後退一步，評估我們所處的位置，以及我們如何從這裡前進。」

拜登表示，美國人靠選票解決歧見而非子彈，「改變美國的力量應該掌握在美國人民手中，而不是企圖行刺的凶嫌」，他以先前曾發生的國會暴動事件，以及前眾議院議長裴洛西丈夫遭到毆打的事件為例，強調「美國不允許暴力事件常態化」。

拜登強調，儘管一些美國人對國家應該走的方向有不同的看法，「分歧是不可避免的，美國民主是人性的一部分」，但「政治絕不能成為戰場」。拜登表示，隨著選舉臨近，「我們每個人都有額外的負擔，要確保無論我們的信念多麼堅定，我們都絕不能陷入暴力」。

在演說最後，拜登談到堅持美國價值以保護國家未來的重要性，呼籲公民建立一個 「良善辯論」和 「尊重法治」的民主國家。

拜登任內第三次橢圓辦公室談話

拜登此次發表談話，是他自2021年上台後，在任內第三度在橢圓形辦公室發表談話。前兩次分別是在2023年6月2日介紹兩黨成功合作通過債務上限協議工作，及2023年10月19日回應巴勒斯坦激進組織哈馬斯襲擊以色列事件。CNN指出，在通常情況之下，會在國家最莊嚴、最沉重的時刻發表橢圓形辦公室演說。

▲拜登任內第三度在橢圓形辦公室發表談話。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登任內第三度在橢圓形辦公室發表談話。（圖／美聯社／達志影像）

更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

巷仔內／這一槍射傷了川普右耳　卻擊潰了拜登選情

川普遇襲「右耳中彈」！拜登發聲譴責：美國不允許這種暴力

50歲義消參加川普造勢遇襲喪命！為了保護家人　「如英雄般」犧牲

「刺殺川普槍手」曾遭霸凌！拿老爸的槍犯案　車上、家中藏爆裂物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選