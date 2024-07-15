郭品超昔日回中國尋根！感嘆「台灣只是身體歸宿」：靈魂沒回家
47歲男星郭品超憑藉電視劇《鬥魚》走紅，近年來逐漸將演藝事業重心移往大陸。而他日前參加山東衛視節目《行進中國大運河篇》提到，雖然自己出生在台灣，但爸爸是山東泰安人，因此他先前回老家去找沒見過的親戚，一見到面時就感覺血濃於水，更說「我回到中國台灣的時候，不見得靈魂會回家」，感覺台灣只是身體的歸宿。近來舊影片被轉發到Threads，隨即遭到炎上。
記者朱祖儀／綜合報導
山東衛視日前在微博分享一段郭品超出演節目《行進中國大運河篇》的片段，看到他說感覺自己好像一直都在飄泊，雖然出生在台灣，但他爸爸來自山東泰安，之前因為《行進中國黃河篇》回到老家，見到一些從來沒有見過的親戚，就覺得血濃於水這件事是真的，更嘆「我回到中國台灣的時候，我不見得靈魂會回家」，主持人也接說「那是身體的家」。
接著郭品超還開始吟詩，「鄉愁是一張小小的郵票，我在這一頭，母親在那一頭，到現在我覺得，鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這一頭，而大陸在那一頭」。而節目組的文章中也寫著，「郭品超在節目中談鄉愁，他說回大陸才是精神回家，山東泰安的尋根之旅，讓他了解到血濃於水的親情永遠割捨不掉」。
當時這段影片被許多中國大陸網友讚賞，「郭品超這種不忘本的台灣演員，內地永遠歡迎」，不過近日影片被轉發到Threads，部分台灣網友隨即狂酸，「主持人講台灣，他自己還要硬說中國台灣，跪得如此自然」、「是從小就在台灣出生長大的人，扯什麼鄉愁，我真的聽了想吐耶」、「靈魂不回家是要招魂喔？什麼身體的家、靈魂的家？建議他身體一起回去靈魂的家，才不會有魂無體」、「跟沒見過面的親戚也能血濃於水，我覺得很佩服」。