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國內發電輸電配電機械業產值破千億！關鍵因素曝　今年可望再攀高

▲台灣發電、輸電及配電機械業以內銷為主，產值於去年刷新歷史高，突破千億元門檻，攀高至1060億元。（圖／記者許家禎攝影）
▲台灣發電、輸電及配電機械業以內銷為主，產值於去年刷新歷史高，突破千億元門檻，攀高至1060億元。（圖／記者許家禎攝影）

記者鄭妤安/台北報導

台灣發電、輸電及配電機械業以內銷為主，產值於去年刷新歷史高，突破千億元門檻，攀高至1060億元。經濟部統計處指出，今年前4月在半導體產業復甦、AI成長帶動電力需求增加的推升下，產值續成長15%，其中，電力變壓器為最主要的成長來源，整體產業預估在今年可望維持千億元以上水準、再攀高峰。

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我國發電、輸電及配電機械業以內銷為主，根據經濟部統計處資料顯示，今年1至4月內銷占比約8成，產值自2019年以來維持在734億元以上的水準。

在產業景氣復甦、回台投資案件增加，以及在離岸風電和各項電力工程改善政策加持下，加上政府推動電力線路設備全面汰舊換新，推升產值穩定增長，去（2023）年突破千億元門檻，攀升至1060億元，創歷史新高，年增11.8%。今年前4月在半導體產業復甦，全球晶片大廠紛紛啟動新一輪建廠，以及AI產業成長帶動電力需求增加下，產值續成長15.0%。

經濟部觀察，產值前3大產品依序為電力變壓器，占比約達39%；高低壓配電盤占約25%；電動機占16%，其餘產品占比不及1成，且均以內銷為主，其中，電力變壓器受惠近年強韌電網計畫帶動廠商營運增溫，加上業者深耕美國電力市場漸有斬獲，外銷占比去年首度突破2成，在國內外訂單增長挹注下，今年前4月產值達141億元，年增40.7%，對發電、輸電及配電機械業貢獻12.9個百分點，為最主要的成長來源。

至於高低壓配電盤也因業者積極開發新客戶，水電、工程案件接單暢旺，使得去年1至4月產值達90億元，年增14.8%，貢獻3.7個百分點居次。

經濟部表示，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上台電強韌電網計畫持續釋單、高效能運算、人工智慧等新興科技應用擴增，數據中心快速增長，以及美國電網陸續更新，皆有效挹注相關輸發配電機械的需求，因此預期今年我國發電、輸電及配電機械業產值可望維持千億元以上水準，續創佳績。

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