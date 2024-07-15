嚴查光電案場杜絕非法　臺南綠能產業吸引國際大廠投資

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針對，台灣水資源保育聯盟日前召開南台灣光電開發衝擊生態座談會，臺南市政府也回英說，黑琵數量受光電影響僅是「推測」，事實上，黑琵來台南市數量連續4年維持2千隻以上；另外，依統計數字，截至今(113)年6月底為止，漁電共生案場光電設施面積僅佔農業部111年統計年報總養殖面積的1.6%。
另，台南全市農地面積約14萬6637公頃，辦理土地變更供再生能源鋪設面積為865公頃，僅占全市農地0.59%，以上數據足見「推廣綠能為滅農政策，實為有心人士刻意偏頗的指控！」
至於養殖場被撤照，是因南市府積極稽查，有違漁電共生相關規定者，依法廢止容許，臺南市政府表示，有關黑面琵鷺數量因漁電共生而減少僅為「推測」，以2023年為例，計有2500多隻黑面琵鷺棲息在台南地區，突破往年的紀錄。
台南市生態保育學會也指出，黑琵普查的數量常受天候（氣溫、風向等）、普查員是否掌握黑琵棲息狀況等影響，數量異動應非單一設置光電造成。依據自「社團法人中華民國野鳥學會」統計，從2011年起至2024年黑琵來台南市數量連續4年維持2千隻以上，顯見黑琵還是喜愛台南。
針對假養殖疑義，南市府強調，市長黃偉哲非常重視農漁產業，推動漁電共生過程中，為避免無養殖事實之情事，已啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關，加強案場稽核。如有案場未依計畫內容使用，且不在期限內改善 ，立即依法廢止容許，以確保養殖漁業的穩健生產。
臺南市政府進一步說明，遇有爭議的光電案，市府將持續祭出強硬措施，舉例而言，112年查核漁電共生案場，學甲區及七股區已廢止9案，經農業單位判定不符養殖計畫，廢止農業容許，經發局一併廢止再生能源登記。 另外，經發局強硬執行查核作業現況，與興辦事業計畫不符者，已有10案移送地政機關裁罰。