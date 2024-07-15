郭富城嫩妻急速衰老？天王嫂方媛「零濾鏡模樣」曝光 粗糙又下垂
58歲香港天王郭富城與37歲中國大陸網紅方媛2017年結婚，婚後育有2名女兒，兩人結婚7年以來婚姻生活幸福美滿，成為香港娛樂圈的一段佳話。近日，方媛出席一場珠寶活動，向來保養得宜的她，在網友曝光的無濾鏡影片下，竟然出現急速衰老、皮膚粗糙的面孔，引發熱議。
記者黃雅琪／綜合報導
今年37歲的方媛嫁給郭富城之後，陸續生下6歲Chantelle（郭詠希）、5歲Charlotte（郭詠萱）兩名女兒，專心在家相夫教子，甘願做天王背後的女人；經常在社群平台分享少奶奶生活的她，曝光的每一張照片看起來狀態都極佳，一點也不像生過兩名小孩的媽媽。
方媛近日出席一場珠寶品牌活動，被網友捕捉到零濾鏡下的高清模樣，影片中的她身穿粉紅色平口禮服，展現出雪白肌膚、纖細肩頸線條，身材管理的非常好，只是臉部肌膚卻出現粗糙、凹凸不平的膚況，看上去緊緻狀態已經不如從前。網友驚呼「粉太厚了！」、「皮膚粗糙啊！月球背面」、「怎麼下垂那麼嚴重。」
但也有網友替方媛緩頰說「在頂光下拍攝，誰能躲的過啊！」、「影片修了，是銳化了，某些人故意黑她」、「我的媽，這頂光，誰敢站」、「光線不好加上粉打太厚，跟她本身皮膚沒關係啦！」、「怎麼會有人在頂光下拍攝，死亡頂光耶。」