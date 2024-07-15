邊佑錫保鑣維安過度！拿「手電筒直射民眾」 還封鎖機場出入口
韓星邊佑錫因演出《背著善宰跑》竄紅，6月才來台灣舉辦見面會，掀起粉絲追星潮。不料，近日卻傳出邊佑錫保鑣為了不讓粉絲拍照，竟拿手電筒直射民眾，甚至還爆出保鑣在機場直接把出入口封住，不准記者出入。
記者薛羽彤／綜合報導
一位韓國網友12日在網路發文透露，「我跟爸媽要出去旅行，在機場休息室坐著，然後善宰（邊佑錫）就進來的機率有多高？」並附上一段影片，一旁的保鑣對著民眾閃手電筒，有意防止民眾拍攝，而該片段引發百萬網友觀看。保鑣此舉引發網友罵聲不斷，「人不多就太過分了」、「你租休息室了嗎？」、「太誇張了吧」、「他也才紅幾個月欸，已經大頭症囉？」
邊佑錫保鑣的舉動，在韓網引發爭議，保鑣的公司老闆事後致歉，「保鑣用閃光閃大家的舉動是錯誤的，對於造成一般民眾困擾，我們深深致歉。為了不再發生類似狀況，我們會針對全部的保鑣進行內部預防再犯的教育。」承認保鑣的行為有疏失。被問到為何對藝人「過度保護」，保鑣公司坦言未來也不會繼續採用這種保護機制。
此外，邊佑錫12日從韓國仁川機場前往香港，當天有許多媒體早在機場守候，在邊佑錫抵達前半小時，有一名保鑣跑出來大喊，「我再說最後一次，等一下佑錫先生進來的話，這邊出入口就會封住，會封住10分鐘，這邊的人跟記者都無法進去。如果門口封住，那就請大家回去。」此舉也惹怒韓國媒體。