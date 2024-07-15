轟綠破壞互信基礎！洪孟楷：民進黨應向麥玉珍道歉 才能繼續協商
綠委連日質疑《新住民基本法》偷渡中國配偶福利，並稱民眾黨團想縮短中配入籍年限、甚至立法後位階提高將不受「兩岸關係人民條例」規範，民眾黨立院黨團今（15）日宣布撤簽協商結論，更揚言不出席下午朝野協商。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，民進黨應該誠摯跟民眾黨立委麥玉珍道歉，下午兩點半的協商才能往下走。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷先表示令人遺憾，民進黨不要「贏筊又贏話」，他也還原事實真相，上週五在朝野協商時，新住民基本法、新住民權益保障法，其實在第九屆就已經提出來，當時不分朝野，第九屆、十屆都希望能夠通過，本屆在內政委員會「新住民基本法」已經也有兩次協商，但因為沒共識，上週五已經推進到最後一關。
洪孟楷說，當時民眾黨提出修正動議，民眾黨從頭到尾已經非常明顯釐清，民眾黨團是不堅持的，民進黨與大家都達成共識，而且還合照，「就是變成大家沒有互信基礎，雖然說國民黨團在這件事情裡面沒有被波及，執政黨團協商完畢後，在用臉書側翼攻擊，破壞互信基礎，那當初簽是什麼意思？」。
洪孟楷痛批，民進黨「人前手牽手人後下毒手」，新住民權益保障法，既然通過三黨協商共識，都有誠意希望給新住民最大保護，就應該「照拼照走」。
洪孟楷也希望，既然先惹事的民進黨團事出必有因，民進黨應該誠摯跟麥玉珍道歉，如果能夠道歉，今天下午兩點半的協商才能往下走，還有很多法案需要三黨協商，不要說現在執政黨上週五這週一通過執政黨想要的法案後，就想置之不理，這絕對不是民主常態。