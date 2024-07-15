台灣離島奇景！她澎湖目擊「整排機車掀坐墊」 當地人揭原因抖爆
台灣離島共同奇景！近日一名網友到離島旅遊，目擊當地整排機車「坐墊掀起」，畫面十分有趣。貼文一出，內行人秒懂此舉背後目的，就是擔心高溫坐墊會燙傷雙腿肌膚，許多到澎湖、綠島、小琉球玩的網友也曾看到同樣場景，「之前去小琉球玩，老闆就有交代要打開坐墊。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」中發文，表示她去離島玩，目睹當地居民及遊客停放機車時，會直接將坐墊掀開防止太陽曝曬，且整排機車都相當有默契，畫面十分有趣，讓原PO也笑喊：「這樣停車，等下才不會燙到葫蘆。」
貼文曝光後，不少網友分享離島旅遊經驗，「記得之前去綠島租機車的時候就有人教我們這麼做耶，真的超曬啊」、「上禮拜去完澎湖騎機車掀椅背＋1，不然會得到10分熟的荔枝」。但也有人擔心：「突然下雨就悲劇了啊！」
對此，《NOWnews今日新聞》記者實際訪問澎湖友人陳小姐，她表示：「如果不這樣掀開椅墊的話，就會燙到根本沒辦法坐下，不過那也是因為遊客都是租機車環島，裡面不會擺放什麼貴重物品，不然像在台北的話就算怕燙，還是不會在夏天這樣掀起椅墊，算是澎湖一個蠻特別的奇景啦！」
夏天注意！機車坐墊高溫恐致燙傷
事實上，過去皮膚科醫師游鴻儒就曾指出，機車坐墊在太陽長時間曝曬下，表面可能會達到80度高溫，而人體可承受的溫度大約介於55度至60度之間，超過60度以上就很容易燙傷，尤其是大腿內側肌膚更是脆弱。
不少網友也提供機車坐墊降溫撇步，「平常都把長毛巾放在車裡，很曬的時候就墊椅子騎車，停車時候就夾在椅墊或安全帽壓在座墊上」、「我是在車廂放一瓶水和擦車布，這樣效果很棒，還不用擔心雷陣雨車廂裡全濕」。