周一熱爆！全家「芒果雪糕、麥茶」買1送1 麥當勞冰炫風也買1送1
周一開工熱爆了！中央氣象署今（15） 日一早就對新北市發出高溫紅色燈號，中午前可能出現38度極端高溫，超商消暑冰品馬上到，全家限時開搶芒果優格雪糕、麥茶買一送一好康，同步開賣Kitkat巧克力酷繽沙，以及「再睡五分鐘」聯名6款新品。麥當勞今起限時3天，OREO冰炫風買一送一，趕緊把握優惠吃起來！
記者黃韻文／綜合報導
周一上班熱爆了，消暑好康一波波別漏接，全家便利商店今（15）日起在APP祭出優惠，包括NISEKO芒果優格雪糕、分解茶雙纖麥茶、EXTRA薄荷口香糖都有買一送一快閃好康，只要打開全家APP首頁點入「優惠趣」，就可一鍵領取3張優惠券。
◾NISEKO芒果優格雪糕，原價40元，買一送一平均20元
◾愛之味分解茶雙纖麥茶，原價35元，買一送一平均18元
◾EXTRA潔淨無糖口香糖，原價23元，買一送一平均12元
全家便利商店和手搖飲品牌「再睡五分鐘」聯名，繼開賣「哈尼午茉綠」、「香芋牛奶」兩款霜淇淋新口味後，再推出6款聯名新品，將招牌飲品「棉被午茉綠」變成minimore脆皮泡芙、慕斯杯、滿餡麵包，7月23日前買指定聯名商品，任選第2件6折。此外，全家再度聯手Kitkat巧克力，開賣夏天人氣超高的「Kitkat巧克力酷繽沙」，8月6日前嘗鮮價59元，搭購指定Kitkat巧克力現折10元。
麥當勞則有「周一甘巴爹」活動，為炎熱的周一上班日打氣，APP優惠今（15）日至7月17日限定，單點OREO冰炫風買一送一，平均單杯30元。至7月21日前，買超值全餐就送蛋捲冰淇淋或4塊雞塊。以上優惠憑APP電子票券兌換1次，不適用歡樂送及外送服務。