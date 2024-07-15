中國籍正妹命喪泰國！泰警尋獲腐爛屍體　疑似綁架或情殺

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泰國警方本月13日發現疑似是嚴瑞敏的腿部殘骸，將進行DNA檢測，根據初步調查結果判斷，嚴瑞敏極有可能已經死亡。警方目前鎖定一名來自中國安徽省男姓嫌疑人馬習言（Ma Qingyan，音譯），正從綁架撕票案方向調查。
泰國警方透過監視器畫面，發現嚴瑞敏最後一次出現在監視器中是在距離曼谷約一個小時車程的邦巴功（Bang Pakong），時間為6月30日。另外根據男姓嫌疑人馬習言的出入境資訊顯示，該名男子於6月30日入境，7月3日出境，研判嚴瑞敏在這段時間中遭到殺害和被棄屍。
原本警方將全案朝綁架和撕票方向偵辦，然而透過監視器畫面，警方發現嚴瑞敏和兇手有一起上車和下車後牽手的舉動，全案疑似為情殺。曼谷京畿警察總署副局長納帕辛透露，根據警方調查，女子與頭號嫌疑犯馬習言相約在素坤逸路12巷見面，閉路監視器的畫面顯示，嫌疑犯為女子提行李，女子也自願坐上馬習言的車，過程沒有被暴力對待。兩人之後一起下車，並手牽手去市場買東西，警方推斷兩人是互相認識，嚴瑞敏也是自願同行。
納帕辛說，警方向女子家人詢問有關接到勒索電話索取100萬元人民幣一事，發現是一場溝通錯誤的誤會，原來女子的朋友發現她在泰國失聯多日就報案，並聯絡她的家人說擔心女子可能被綁架。警方指出，女子的家人詢問朋友該怎麼辦，朋友建議他們可以先準備100萬元人民幣，因為女子有可能被綁架。
女子的友人因連絡不上朋友而向警方報案，他表示從6月30日起就與嚴瑞敏失去聯繫，嚴瑞敏原本告訴他將在7月2日前往普吉島，但一直沒有出現。他發現嚴瑞敏雖然不回覆他微信消息，手機卻保持開機狀態，因此懷疑嚴瑞敏遭遇不測。目前嚴瑞敏的家人已飛到泰國當地，協助警方偵辦案件和認領遺體的殘肢，同時警方也準備好相關證據，將對馬習言發出紅色通緝令。