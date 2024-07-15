女童被偷拍裙底大哭「有色狼」　科博館員工見義勇為追怪大叔跌傷

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科博館今（15）日說明事件過程，表示11日上午11時左右，12 歲與11歲的一對姊妹由母親開車送來科博館，讓姊妹倆自行參觀。
午後近1點半，女童在展場生命科學廳2樓附近「你的獨特轉盤」參觀時，一身穿著藍色POLO衫、卡其短褲、戴深膚色口罩，目測年約40至50歲的男子，假裝蹲下來靠近女童撿東西，並說「對不起」。男子離開後，機警的女童覺得可能被偷拍，後來在麥當勞看到男子，發現他正在看手機內自己的照片，當場大聲放哭說「有色狼」，嫌疑人馬上從麥當勞衝往生命科學廳門口跑出。
當時戶外下大雨，驗票台勞務承攬人員聽到有人在追男子，跟著追出去，卻在生命科學大廳跌倒，右膝擦傷和左腰拉傷。賣店裡的暢談書屋店員隨即跟著追出去，但男子從草地往機車停車位跳下隨即消失。勞務承攬人員站起後，隨即帶2位女童到綜合服務中心回報此事，報警並協助通知家屬。不久後警方到場。
科博館表示，館方在每日開館前晨會宣達，務必主動積極巡視展場狀況，隨時提高警覺。若發現幼兒單獨行動，服務人員應主動關切注意行蹤，並隨即巡視有否家長在場；若展場發生不當行為事件，應隨即通報並迅速啟動權責法令與機制處理後續事項。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110