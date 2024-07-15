槍響當下特勤局「肉身」護川普！前幹員分析流程　讚「教科書」級

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不過前特勤局幹員魏克洛（Jonathan Wackrow）認為，當天特勤局做出的所有反應都是「教科書」等級。據《CNN》報導，魏克洛表示，當天從辨識威脅（指槍手）的方向，到槍聲響起的反應，「那些特勤局幹員立刻衝上台，並準確做出受訓所做的行為，即全神貫注在受保護的目標上，不去管威脅。」在外圍持步槍的幹員及狙擊手等其他單位的人員，則負責快速辨識並處理掉威脅。
魏克洛指出，在事發當下，特勤局人員隨即將自己擋在槍手和川普之間，使他們能快速處理任何可能的第二波攻擊。另外，再把川普壓在地上的同時，特勤局人員迅速確認川普的傷勢，同時耳機接收外圍幹員所回報的最新狀況，「確實可以從影片中聽到，他們收到指示是暫時不能讓川普移動」。
因此在第一時間，特勤局並未帶離川普，而是等到威脅被移除後，才互相大喊溝通，將受俵移動到安全空間，來避免可能的第二波攻擊。
特勤局人員將川普移到裝甲車後，便會快速離開案發現場，同時會有醫護人員針對川普的傷勢進行第二次評估，確保沒有任何緊急情況。
魏克洛表示，雖然槍手試圖刺殺川普的畫面，會讓一般人感到驚嚇，但對特勤局而言，是為了這個時刻而「花了數千、數萬個小時演練」。魏克洛強調，這樣的流程是特勤局人員高度協同合作的結果，「他們無時無刻在思考應對這類事件的方式」。
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