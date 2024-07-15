年度防守陣容獎項沒投給AD　JJ Redick解釋：我看重球隊整體表現

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當被問到他為何沒有在最佳防守陣容的票選中投Davis一票時，Redick表示，他相信Davis是聯盟中最好的防守者之一，但最終湖人糟糕的防守表現讓他未能得到自己的投票。
「成為聯盟前10防守球員和入選最佳防守陣容有很大區別，」Redick說道，「兩者之間是不同的，AD是NBA前2或前3好的防守球員之一，但你必須考慮所有數據和高階數據，當然還有球隊在防守上的表現。在這兩年裡，我非常看重一支球隊賽季的防守表現。」
如何提升湖人防守？Redick執教後首要任務
儘管Redick將AD排除在自己票選陣容之外，但Davis還是在上賽季生涯第3次入選NBA最佳防守陣容第一隊，他在2023-24 賽季打出了職業生涯中最好的防守數據，場均2.3次阻攻和1.2次抄截。不過就如同Redick所說，湖人隊的整體防守表現並不是特別令人印象深刻。
根據NBA.com的數據，湖人上賽季的防守效率為114.8，排名聯盟第17；在季後賽，這一數字略微提升到113.4。弔詭的是，在2022-23賽季交易截止日後，他們一度是聯盟防守表現前二的球隊，出現這樣大的球風轉變讓人費解。隨著Redick接任湖人隊總教練，防守的改善將成為他的首要任務。