與川普同遭槍擊！阿扁憶319：對2004總統大選結果 並無關鍵影響
美國共和黨總統候選人、前總統川普美國時間13日在賓州造勢活動遭到槍手暗殺，所幸只有右耳遭到射穿，生命並無大礙。不過該槍擊案也讓人聯想到2004年台灣的319槍擊案，時任總統陳水扁競選連任在台南遭槍擊，但之後順利連任。不過扁今（15）日說，319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。
記者何哲欣／台北報導
陳水扁今在臉書比較扁槍擊案與川普槍擊案，他說，319槍擊案，開槍兇嫌陳義雄案發後10天自殺身亡，槍擊案經美籍國際知名鑑識專家李昌鈺博士調查後，台南地檢及刑事局認定陳義雄為唯一兇嫌偵結，同年3月22日民進黨民調中心追蹤槍擊案對投票行為有影響的，只有2.4%，其中1.3%改支持連宋，1.1%轉投陳呂，「顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。」
至於川普槍擊案，陳水扁說，開槍兇嫌當場遭特工擊斃，FBI賓州匹茲堡辦事處特務羅杰克在記者會宣稱，這是針對川普的暗殺，不是網傳的自導自演，713槍擊案對總統大選的影響，一般認為對川普應有加分，但距11月5日總統大選投票還有將近4個月，選舉如化學，仍充滿變數。