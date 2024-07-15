台北幼兒園爆20女童遭性侵！許常德批地獄法規保狼師：孩子怎麼辦
台北市2022年爆發幼兒園性侵案，時任教保員的園長兒子性侵6名女童，卻因為證據不足不予起訴，導致又有6名女童陸續受害，最終共有20名女童慘遭魔爪，對此，知名媒體人許常德怒批法律存在嚴重缺陷，保護不法分子，卻無法保護受害兒童，直言是「地獄法規」，「孩子怎麼辦？」
記者吳昕蓓／綜合報導
2022年案件爆發時，媒體礙於《兒少法》無法揭露相關資訊，導致此事件沒有在大眾面前浮出，更多家長將孩子送入該幼兒園，許常德在臉書發文表示，法規禁止涉案幼兒園的資料公開，卻沒有相應的配套措施，可能會讓幼兒園為自保而包庇犯罪者，例如拿掉攝影機、讓狼師離職，或是讓狼師到另一間幼兒園上班等等。
許常德直言，「不公開幼兒園不會保護到孩子的，反而是保護到無良的幼兒園與狼師。」強調這只會讓狼師逍遙法外，繼續在其他地方犯案，因此呼籲相關部門要重新審視現行法規，更建議設立獎勵機制，鼓勵更多知情人士提供證據，「大家對於幼兒園全面不放心，會讓狼師越來越囂張，讓大家對於教育部徹底心涼。」
許常德強調，這些性侵慣犯都是成癮者，很知道要怎麼規避法律不被發現，而無良的幼兒園會盡力保護狼師，「這樣的心態孩子怎麼辦？」他直言孩子在家中自學都比較省錢安全，「為何要把孩子送到這麼危險的地方？」貼文一出，立刻引來網友們支持和共鳴，「包庇兒子的園長應該永遠離開幼教界！」、「這樣的法律保護的是做惡的大人，傷害的是無辜的孩子們」、「保護狼師，無作為只是讓更多的孩子受害，人神共憤。」
※【NOWnews 今日新聞
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