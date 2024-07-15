沒穿鞋走柏油路！女童「二度灼傷」起水泡 醫：至少2週不能落地
台灣近期天氣酷熱，36度以上高溫狂飆，新竹縣一名媽媽卻在中午牽著6歲女童，並逼她赤腳走在發燙的柏油路上，導致女童兩隻腳底起水泡、二度灼傷，皮膚科醫師表示，柏油路的溫度在太陽照射下可能逼近50度，成年人角質厚，碰個5分鐘就會受傷，皮膚相對細嫩的孩童可能一下子就燙出水泡，以二度灼傷來說，女童至少要休養2週至一個月，期間無法正常行走。
記者張志浩／綜合報導
開業皮膚科醫師趙昭明指出，孩童的角質層沒有成年人厚，對於溫度的體感較為明顯，赤腳走在溫度遠高於體溫的柏油路上，就容易出現水泡、灼傷，且腳部燙傷後可能出現傷口，若繼續行走究會有很高的「感染」風險，尤其是抵抗力較差的孩童，包括敗血症、菌血症都有可能併發。
趙昭明說明，二度灼傷又分為淺層和深層，基本上一定會有水泡出現，臨床上預估的休養日期是2週至一個月，主要原因是人體皮膚角質層需要14天的生長週期，而整個上皮的完成大致需要28天，傷口才能癒合。而這段期間，傷者都要避免腳底的摩擦，等於無法正常行走、穿鞋。
趙昭明提醒，台灣相當炎熱，夏季皮膚科也有許多人因過敏、發炎就醫，而沙灘、公園遊樂設施等都會因高溫曝曬更加高溫，除了一定要穿鞋外、避免接觸外，大人小孩都不建議在室外待太長的時間。