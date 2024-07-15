他拍下川普遭槍擊經典畫面！「神攝手」武奇大有來頭　還雙棲MMA

同學超怕！襲川普槍手曾笑談校園槍擊　想入射擊校隊因技術差被拒

▲20歲槍手克魯克斯13日刺殺美國前總統川普未遂，在犯案當下隨即遭到擊斃。（圖／翻攝自CBS News）
▲20歲槍手克魯克斯13日刺殺美國前總統川普未遂，在犯案當下隨即遭到擊斃。（圖／翻攝自CBS News）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日賓州巴特勒出席造勢活動時遇刺受傷，涉嫌刺殺川普的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）隨即被特勤局人員開槍擊斃。隨著調查進行，克魯克斯的身份被公開，生前的過往也隨之被曝光。

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克魯克斯住在賓州匹茲堡郊區伯特利公園（Bethel Park），曾就讀伯特利公園中學。該校俱樂部現任隊長馬赫（Frederick Mach）透露，克魯克斯曾經想要加入校內射擊俱樂部，但因技術太差被婉拒。

伯特利公園中學的射擊場長擁有一個50英尺長（約15公尺）、21英尺寬（約6.4公尺），共有7條射擊道的射擊場，而射擊隊的成員則使用德國安許姿（Anschutz）所生產的、0.22口徑的單發氣動步槍。而克魯克斯在參加徵選時，站在第7射擊道，即是最靠近牆的其中一條射擊道。

射擊表現差到無法入校隊

克魯克斯的同學墨菲（Jameson Murphy）回憶道，當時克魯克斯開槍脫靶，擊中左邊的牆壁，完全沒擊中目標，及中的位置與真正的目標相距20英尺（約6公尺）。墨菲表示，「他試過了，但表現太差了，以致於無法入選校隊，來到第一天後就離開了。」

當時和克魯克斯一起進行測試的邁爾斯（Jonathan Myers）則說，他不僅沒入選，還被要求不要再來，因他的射擊太差，被認為很危險。」

▲美國前總統川普遇襲後，執法人員前往槍手克魯克斯的住處進行搜查。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遇襲後，執法人員前往槍手克魯克斯的住處進行搜查。（圖／美聯社／達志影像）
曾「笑談」校內用槍　　同學極警惕

《紐約郵報》報導，一名曾與克魯克斯同校的科勒（Jason Kohler）表示，在學期間，克魯克斯個性孤僻，且經常遭到霸凌。他經常穿著狩獵服在學校裡出沒，而遭其他學生嘲笑。

克魯克斯曾在上射擊課後，講過一些關於在學校裡使用槍械的低級玩笑，這使得同學對他保持高度警戒。

克魯克斯曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約台幣1.6萬元）。在2022年從該學校畢業，便在一間療養院擔任餐飲助理。聘僱克魯克斯的護理之家在聲明中表示，他們對此事件感到震驚與悲傷，因為當初要聘用克魯克斯前，有做過身家調查，他的背景沒有任何問題。

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