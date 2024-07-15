同學超怕！襲川普槍手曾笑談校園槍擊　想入射擊校隊因技術差被拒

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伯特利公園中學的射擊場長擁有一個50英尺長（約15公尺）、21英尺寬（約6.4公尺），共有7條射擊道的射擊場，而射擊隊的成員則使用德國安許姿（Anschutz）所生產的、0.22口徑的單發氣動步槍。而克魯克斯在參加徵選時，站在第7射擊道，即是最靠近牆的其中一條射擊道。
射擊表現差到無法入校隊
克魯克斯的同學墨菲（Jameson Murphy）回憶道，當時克魯克斯開槍脫靶，擊中左邊的牆壁，完全沒擊中目標，及中的位置與真正的目標相距20英尺（約6公尺）。墨菲表示，「他試過了，但表現太差了，以致於無法入選校隊，來到第一天後就離開了。」
當時和克魯克斯一起進行測試的邁爾斯（Jonathan Myers）則說，他不僅沒入選，還被要求不要再來，因他的射擊太差，被認為很危險。」
曾「笑談」校內用槍 同學極警惕
《紐約郵報》報導，一名曾與克魯克斯同校的科勒（Jason Kohler）表示，在學期間，克魯克斯個性孤僻，且經常遭到霸凌。他經常穿著狩獵服在學校裡出沒，而遭其他學生嘲笑。
克魯克斯曾在上射擊課後，講過一些關於在學校裡使用槍械的低級玩笑，這使得同學對他保持高度警戒。
克魯克斯曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約台幣1.6萬元）。在2022年從該學校畢業，便在一間療養院擔任餐飲助理。聘僱克魯克斯的護理之家在聲明中表示，他們對此事件感到震驚與悲傷，因為當初要聘用克魯克斯前，有做過身家調查，他的背景沒有任何問題。
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