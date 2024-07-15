民眾黨團撤簽協商！洪申翰斥：拿法案為玻璃心出氣叫「中二」
立法院上周針對新住民專法進行黨團協商，而民眾黨立委麥玉珍提出修正動議，被民進黨立委吳思瑤質疑是在偷渡降低中配入籍年限，對此麥不滿遭抹紅，民眾黨團今（15）日更大動作召開記者會揚言撤簽協商結論，對此民進黨立委洪申翰痛批，修法是非常嚴肅的事情，民眾黨卻拿法案為自己的玻璃心出氣，痛批這叫「中二」，也呼籲別因內部路線搞不定，就要拿新住民權益陪葬。
記者陳威叡／台北報導
洪申翰表示，麥玉珍失格作為根本就不需要民進黨抹紅，包括被抓包假提案之名，要敲國安破口，快速讓縮短陸配拿到國籍年限；面對網友質疑國安問題，她態度惡劣稱沈伯洋不值得被支持，但完全講不出論述，看來似乎是接受誰的指揮。
此外麥玉珍曾經加入過統促黨臉書社團並發言；日前自爆帶回火龍果回越南種植；最後則是表態不贊成提高罷免門口，但最後還是同意逕付二讀。
洪申翰說，麥玉珍不用別人抹紅，其所為就是國安破口，民眾黨立委吳春城說麥玉珍是「新住民之母」，讓他不敢相信自己的耳朵，也請民眾黨不要羞辱新住民，反問有誰會把偷台灣火龍果的人當作新住民之母。
洪申翰強調，修法是非常嚴肅的事情，民眾黨卻拿法案為自己的玻璃心出氣，痛批這叫「中二」，喊話民眾黨適可而止，不要因內部路線競爭搞不定，就要拿新住民權益陪葬，更不要再說麥玉珍是「新住民之母」。