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詐騙最新手法！60歲婦「辦1張卡」2000萬沒了　台北房產慘遭抵押

▲一名60多歲婦人被通知證件遭盜用，對方要求她辦理自然人憑證，又以協助辦案為由騙走婦人存款，還要求房產抵押貸款。（示意圖／記者陳明中攝）
▲一名60多歲婦人被通知證件遭盜用，對方要求她辦理自然人憑證，又以協助辦案為由騙走婦人存款，還要求房產抵押貸款。（示意圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

詐騙手法層出不窮，近日再度出現新招。一名60多歲婦人被通知證件遭盜用，對方要求她辦理自然人憑證，藉此得知她名下財產後，又以協助辦案為由騙走婦人存款，還要求房產抵押貸款，最終獲取將近2000萬台幣。目前全國出現15起類似手法案件，提醒民眾多加防範，避免成為下一個受害者。

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警方日前接獲一起報案，一名60多歲退休婦人在家中接到電話，對方自稱是高雄市社會局人員，告知婦人證件遭人冒用盜領補助，接著又有一人自稱是高雄市警局人員，向婦人表示此案交由曾任高檢署、現為法務部執行署新北分署長黃立維辦理，要求婦人至戶政事務所辦理自然人憑證，辦好之後再與檢方人員見面。

詐騙集團藉機查明婦人名下所有財產，發現婦人在北市和平西路上有一棟房產，假扮檢警的詐騙人員先是要求婦人領出所有存款並面交，接著又要她將房屋抵押貸款，以此自證清白。婦人因此找來地政士與民間資產管理公司，鑑價房產為1200萬元，並進行抵押貸款。

▲全民普發6000元已陸續發放到民眾金融帳戶，未登記的民眾將從4月10日起開放ATM領現。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲假扮檢警的詐騙人員先是要求婦人領出所有存款並面交，接著又要她將房屋抵押貸款，騙取婦人將近2000萬財產。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
詐騙集團之後又帶著婦人申辦網路銀行，並將婦人常用的銀行帳號設成詐騙人頭帳號，每天就能不受轉帳額度限制，獲取1200萬元不法所得。詐騙集團騙取婦人將近2000萬元後，即對婦人不聞不問，這時她才察覺有異，對方眼見被質疑竟還明目張膽地喊：「我就是詐騙，你能拿我怎麼樣？」

婦人驚覺受騙上當，趕緊報警求助，她表示包含鑑價過程都有疑點，該棟房產價值3000多萬，鑑價出來價格卻明顯較低，而「民間資產管理公司」竟是高利貸公司，利息高達20%，害得她只能先向好友緊急籌出1200萬元贖回房屋，才避免流落街頭的命運。

事實上，「165全民防騙」過去就不停宣導，切勿將簡訊驗證碼、個人重要資料，包含身分證、健保卡、自然人憑證、銀行帳戶、提款卡、護照等，出租或提供給陌生網友使用，也別隨意聽信陌生來電的說詞，避免銀行帳戶被有心人士利用。提醒大家，若是接到可疑來電或訊息，可撥打165專線由專人協助，以免受騙。

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