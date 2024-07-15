川普遇刺逃死！邱毅提「一理由」　建議拜登也無需退選

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邱毅稱，槍手應該不是職業兇手，但受過狙擊專業訓練，在執行行動前經過深思熟慮，事前布局，並非臨時起意。槍手不是使用專業狙擊槍，而是使用AR 15自動步槍，後者子彈較輕，受風速影響，可能出現些微誤差，而川普演講又是搖頭晃腦，手舞足蹈，所以一側頭逃過一劫，否則槍手若正中眉心，川普就爆頭完蛋了。
邱毅提到，槍手在距離川普演講台135米的大樓屋頂進行狙擊，就特勤專業來說，這屬於最高警戒的紅區，按理每個制高點都有防衛，事前嚴格安檢，為何槍手可好整以瑕的在大樓屋頂進行狙擊，這種不合理的特勤保安疏失，是一很大的疑點。
邱毅指出，不過槍手雖然受過訓練，但明顯缺乏經驗，一槍未中後，又連開7槍，造成無辜民眾傷亡，其中一槍打中川普胸部防彈衣，也同時暴露了槍手的狙擊點，槍手很快地被特勤人員擊斃。
邱毅認為，川普表現亮眼、運氣好，過去被批評演講搖來晃去的習慣救了他一命，他第一時間發現被槍擊，便迅速俯臥地上，然後在特勤人員扶他起身離場時，還不忘穿好脫落的鞋子，並探頭高喊三句「Fight！」，這是很危險的動作，如果有第二狙擊手，川普就完蛋了。
邱毅稱，川普舉拳高喊三聲「Fight！」的動作，無巧不巧，後面出現美國國旗，現在已成為經典畫面，不但在媒體熱播，還做成T恤，這正是典型的好來塢英雄形象，最受美國人歡迎，而這一次未遂的狙擊刺殺，川普大概是贏定了，拜登也再無需退選，因為換誰也贏不了，就省得麻煩了！
最後邱毅說，川普時代即將來臨，他的孤立式門羅主義，美國至上的霸權心態，金錢為尚的奸商性格，再加上強烈的種族成見，將給世界秩序帶來新的挑戰，中國也要開始準備因應了，不過他出賣台灣，遂行棄台論的可能性比拜登大得多。