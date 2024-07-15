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北捷司機休息室驚傳藏毒　蔣萬安稱尿檢陰性、配合警方調查

▲台北市長蔣萬安針對北捷司機疑藏有毒品一案表示，捷運公司將全力配合警方調查。（圖／資料照片，台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安針對北捷司機疑藏有毒品一案表示，捷運公司將全力配合警方調查。（圖／資料照片，台北市政府提供）

記者林詠青／台北報導

台北捷運公司員工4日在南勢角站車班休息室，發現一個零錢包內有大麻、搖頭丸以及吸食器。台北市長蔣萬安今（15）日強調，捷運警察第一時間協同刑事警員調查，並針對司機進行尿檢，回報為陰性。運公司也說明他們都有定期做體檢跟尿檢，「這個部分我想捷運公司就會積極的配合警方的調查」。

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近日傳出不少「毒駕」肇事案例，豈料台北捷運也被發現司機休息室一個零錢包藏有毒品，引發民眾擔憂。該行車專員表示，零錢包是巡車時拾獲，非自身持有。台北市長蔣萬安受訪時也解釋，北捷員工發現零錢包後交給捷運警察，刑事警員隨即協同調查。捷運公司也找來該行車員進行尿檢，結果為陰性。

蔣萬安強調，捷運公司說明他們都有定期做體檢跟尿檢，同時也會無預警做尿液的檢測，「這個部分我想捷運公司就會積極的配合警方的調查」。

北捷公司則重申，一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為。本次事件秉持毋枉毋縱精神，立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相。若經查獲係同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置。

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