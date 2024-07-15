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升級觀光路徑　黃偉哲宣布黑曜金咖啡公路竣工開放通車

▲黃偉哲今天主持竣工典禮時除宣布黑曜金咖啡公路竣工全線開放通車外，也歡迎民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡等備受饕客青睞的小吃。（圖＼台南市政府提供）
▲黃偉哲今天主持竣工典禮時除宣布黑曜金咖啡公路竣工全線開放通車外，也歡迎民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡等備受饕客青睞的小吃。（圖＼台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

促進東山地區產業經濟及觀光亮點發展，南市府爭取前瞻建設經費2.44億元，進行「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，合計5條路線、全長共34.85公里的道路已全面優化，市長黃偉哲今(15)日上午主持竣工典禮時除宣布全線開放通車外，也歡迎民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡、柴燒龍眼乾及龍眼花茶等備受饕客青睞的小吃。

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▲黃偉哲指出，東山咖啡公路串聯東山美景、聚落及產業景點，對農民的運輸及日常生活都會帶來很大的安全與便利。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲指出，東山咖啡公路串聯東山美景、聚落及產業景點，對農民的運輸及日常生活都會帶來很大的安全與便利。（圖／台南市政府提供）
「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」歷經八個月工程，其中市道175線於今年2月竣工，近期竣工包括南99線、南104線、南104-2及南105線，合計優化長度達34.85公里。串聯東山美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。

▲黑曜金咖啡公路工程特別優化像是人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，以提供學童安全無虞的通學環境。（圖／台南市政府提供）
▲黑曜金咖啡公路工程特別優化像是人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，以提供學童安全無虞的通學環境。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，東山區位於台南市東北邊，為平原與山地交會地帶，具豐富淺山風貌，孕育優質農產，如東山窯燒龍眼、椪柑柳丁及咖啡等等，深受民眾喜愛的關子嶺溫泉及古剎廟宇，假日經常吸引健行踏青及自行車騎士前往，透過這次工程進行危險路口改善，不僅可以提升行車安全性，最重要的是，道路修得好，對農民的運輸及日常生活都會帶來很大的安全與便利。

黃偉哲指出，除了東山咖啡公路合計5條路線、全長共34.85公里的道路修繕到位外，市道175線景觀平台、林安森林步道入口、青山窯場以及東原聚落等景觀節點也一併優化，串聯東山美景、聚落及產業景點，歡迎民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡、柴燒龍眼乾及龍眼花茶，東山鴨頭、原汁排骨湯等備受饕客青睞的小吃。

同時，保障用路人安全更是工程主要目標，包括改善路基軟弱處、危險路口改善、道路護坡、護欄、排水設施及更新交通指示牌面。此外，盤點周邊公路隙地重新改建活化，其中，全新的林安森林步道「好走不累」、「親子共遊」，提供喜愛爬山健行的新選項。

此外，這次工程特別優化東原國小周邊人行步道，包括人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，以提供學童安全無虞的通學環境。東山黑曜金咖啡公路周邊道路提升後串聯東山美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。

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