升級觀光路徑　黃偉哲宣布黑曜金咖啡公路竣工開放通車

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黃偉哲表示，東山區位於台南市東北邊，為平原與山地交會地帶，具豐富淺山風貌，孕育優質農產，如東山窯燒龍眼、椪柑柳丁及咖啡等等，深受民眾喜愛的關子嶺溫泉及古剎廟宇，假日經常吸引健行踏青及自行車騎士前往，透過這次工程進行危險路口改善，不僅可以提升行車安全性，最重要的是，道路修得好，對農民的運輸及日常生活都會帶來很大的安全與便利。
黃偉哲指出，除了東山咖啡公路合計5條路線、全長共34.85公里的道路修繕到位外，市道175線景觀平台、林安森林步道入口、青山窯場以及東原聚落等景觀節點也一併優化，串聯東山美景、聚落及產業景點，歡迎民眾前往東山各家咖啡莊園，品嘗東山咖啡、柴燒龍眼乾及龍眼花茶，東山鴨頭、原汁排骨湯等備受饕客青睞的小吃。
同時，保障用路人安全更是工程主要目標，包括改善路基軟弱處、危險路口改善、道路護坡、護欄、排水設施及更新交通指示牌面。此外，盤點周邊公路隙地重新改建活化，其中，全新的林安森林步道「好走不累」、「親子共遊」，提供喜愛爬山健行的新選項。
此外，這次工程特別優化東原國小周邊人行步道，包括人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，以提供學童安全無虞的通學環境。東山黑曜金咖啡公路周邊道路提升後串聯東山美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。