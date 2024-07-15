歐國盃決賽西班牙VS英格蘭！15日凌晨3點巔峰對決　觀戰重點一覽

梅西奪生涯第45冠！阿根廷1：0完成美洲盃衛冕　Martinez天將神兵

▲阿根廷靠著Lautaro Martinez在延長賽的進球，終場1:0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）奪得生涯第45冠。（圖／翻攝自MessiWorld X）
▲阿根廷靠著Lautaro Martinez在延長賽的進球，終場1:0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）奪得生涯第45冠。（圖／翻攝自MessiWorld X）

記者吳政紘/綜合報導

2024美洲盃賽於今（15）日進行，由阿根廷對上哥倫比亞，阿根廷為上屆冠軍，本屆目標尋求衛冕，哥倫比亞則是相隔23年再度闖進美洲盃決賽，本場比賽因場外因素，延遲大約一個小時才開踢，兩隊一路鏖戰至延長賽，最終阿根廷靠著Lautaro Martinez在延長賽的進球，終場1：0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）奪得生涯第45冠。

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阿根廷苦戰　Lautaro Martinez關鍵進球奪冠

本場比賽一開賽，雙方就火力全開，但都無法攻進對方大門，下半場梅西受傷在第65分鐘退場休息，正規時間90分鐘結束，雙方依舊戰成0:0平手，比賽進入延長賽，最終Lautaro Martínez在延長賽下半場的傷停補時進球，完成絕殺終場阿根廷1：0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸。

本次阿根廷奪下美洲盃冠軍，除了是完成二連霸外，同時也是阿根廷隊史第16次奪下美洲盃冠軍，成為美洲盃歷史上拿下最多次冠軍的隊伍，而梅西（Lionel Messi）本屆美洲盃冠軍，為他個人生涯第45座冠軍，持續擴大由他保持的足球員最多冠紀錄。

▲阿根廷靠著Lautaro Martinez在延長賽的進球，終場1:0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）奪得生涯第45冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲Lautaro Martínez在延長賽下半場的傷停補時進球，完成絕殺終場阿根廷1：0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸。。（圖／美聯社／達志影像）
梅西生涯45冠統計：

2022年世界盃冠軍

2021年、2024年美洲盃冠軍

2008年奧運冠軍

2005年世青賽冠軍

2022年南美歐洲超級盃冠軍

4座歐冠冠軍：巴塞隆納2005-2006、2008-2009、2010-2011和2014-2015賽季

3座歐洲超級盃冠軍：2009、2011和2015年的巴塞隆納

3座世俱盃冠軍：2009、2011和2015年的巴塞隆納

10座西甲冠軍：2004-2005、2005-2006、2008-2009、2009-2010、2010-2011、2012-2013、2014-2015、2015-2016、2017-78-2017-20192017-78

2座法甲冠軍：2021-2022和2022-2023賽季的巴黎聖日耳曼

7座西班牙國王盃：2008-2009、2011-2012、2014-2015、2015-2016、2016-2017、2017-2018和2020-2021賽季的巴塞隆納

8座西班牙超級盃：2005-2006、2006-2007、2009-2010、2010-2011、2011-2012、2013-2014、2016-2017和2018-2019賽季的巴塞隆納

1座法國超級盃：2022年的巴黎聖日耳曼

1座北美聯賽盃冠軍：2023年邁阿密國際


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