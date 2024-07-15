65歲免強制退休立院拍板 吳春城讚「勞動」是對高齡者最好照顧
立法院今（15）日三讀通過《勞動基準法》修正案與《中高齡者及高齡者就業促進法》修正案，未來得延後勞工強制退休年齡、並提供退休準備或再就業協助。長期推動「壯世代運動」的民眾黨立委吳春城表示，台灣即將進入超高齡社會，有一半人口是高齡者，他強調，沒有一個長照政策可以照顧一半人口，因此「勞動就是最好的照顧」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委吳春城進入立院推動「壯世代」相關法案修法，他認為，應將富含弱勢、需要照顧意味的「銀髮族」正名為「壯世代」。這次立院三讀通過修法，未來65歲不用強制退休，現行退休前的準備調適及再就業相關措施，也從原本的1年延長為5年，不但讓台灣勞動力不足的問題可以解決，而「正值人生巔峰的壯世代，能夠有更多時間、更多資源來妥善規劃自己的人生。」
吳春城強調，台灣65歲以上的就業率實在太低，現在勞動力普遍不足，進入超高齡社會社會後，高齡者將超過台灣一半人口，「沒有一個長照方式可以照顧一半人口」，他認為，「勞動就是最好的照顧，勞動讓這些（高齡者）更好的參與社會、有更好的人生」。
從產業及市場面來講，吳春城也提到，經濟部現在提倡發展大健康產業，更需要活化這群65歲以上人口積極投入社會。接下來若搭配《中小企業發展條例》修正草案，提高中小企業減免稅租的獎勵措施，來鼓勵雇主聘僱壯世代員工，不但能解決我國勞動力不足的問題，還有助於發展壯世代產業、長壽經濟，促進世代融合。