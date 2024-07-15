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Alcaraz溫網奪冠超越三巨頭紀錄！Djokovic慘敗直言：他比我出色

▲Carlos Alcaraz在溫網總決賽擊敗Novak Djokovic，年僅21歲就收下4座大滿貫金盃，超越「三巨頭」等人過去寫下的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Carlos Alcaraz在溫網總決賽擊敗Novak Djokovic，年僅21歲就收下4座大滿貫金盃，超越「三巨頭」等人過去寫下的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

網壇即將迎來世代交替？2024年溫布頓網球錦標賽男單總決賽，西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz面對前世界球王Novak Djokovic，以6:2、6:2、7（7）:6（4）直落三取勝，沒有出現球迷們期待的五盤大戰。現年21歲的Alcaraz也湊齊4座大滿貫金盃，比「三巨頭」Djokovic、Roger Federer還有Rafael Nadal都更快達陣，締造全新紀錄。Djokovic在總決賽落敗後，也大方承認：「他是更好的球員，就這樣。

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湊滿4座大滿貫　締造紀錄不自滿

Alcaraz本次溫網從第3種子出發，自第三輪賽事開始就頻頻遭遇強敵，在4強以總盤數3：1擊敗俄羅斯好手Daniil Medvedev，總決賽碰頭Djokovic，重演去年對戰組合，雖然結果相同，但相比前年的五盤大戰，今年卻是Alcaraz以直落三迅速取勝

奪下溫網冠軍後，Alcaraz以21歲之姿收下個人第4座大滿貫冠軍，寫下超越「三巨頭」的史詩紀錄。過去三巨頭拿下4座大滿貫的年齡，分別為Djokovic的24歲、Federer的23歲以及Nadal的22歲。

不過對於達成這項成就，Alcaraz相當謙虛，並說道：「我有聽到那些紀錄，但我試著不去想太多，我還在我成長的道路上。」同時表示：「我認為真正偉大的冠軍，是那些贏了14、15或是20個大滿貫冠軍的優秀球員，希望某天我能達到跟他們相提並論的高度。」

Djokovic直落三慘敗　坦然認輸

雖然Djokovic在總決賽舞台，以直落3慘敗給後起之秀Alcaraz，連續2年都和溫網總冠軍擦身而過，不過上月才動完右膝手術，就能在溫網復出，更再度闖入男單決賽，已經堪稱奇蹟

在落後敗，前球王Djokovic展現氣度，坦言自己的表現不如對手，說道：「他是更好的球員，就這樣。他每次的擊球都打得比我更好，我已經盡我所能。」同時也稱讚Alcaraz：「他打球的方式很多元。我從沒有見過他發出那麼快的球，他這場真的打得比我更好，不管在各方面來說都更出色。

即便在2023年的美國網球公開賽奪冠後，Djokovic累積了24座大滿貫金盃，已經是古今之最，但卻展現謙虛進取一面，自我勉勵：「我在過去的生活中，學習在逆境中站起來，並變得更堅強，這就是我現在所要做的。


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