AI妖股美超微今年累漲約220％！取代「它」納入那斯達克100指數
AI妖股「美超微」於今年第1季勁揚264%，儘管第2季下跌21%，但股價截至目前仍大漲約220%，美國代表性股市之一的那斯達克（NASDAQ）宣布，將美超微電腦納入那斯達克100指數成分股，取代全年都在苦苦掙扎的美國連鎖藥局沃爾格林（Walgreens Boots Alliance），該舉措將於7月22日開盤前生效。
記者鄭妤安/台北報導
那斯達克100指數是那斯達克100支最大型本地及國際非金融類上市公司所組成的股市指數，其中包括「7七大科技巨頭」蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟（MSFT）、輝達（NVIDIA）與特斯拉（Tesla），以及新加入的美超微。
美超微今年第3季獲利8.55億美元，每股盈餘15.68美元，營收達96億美元，年增95%，獲利成長 86%。公司將第4季營收上調至51億至56億美元，全年營收預計為147億至151億美元，高於先前預估的95億美元至105億美元。
與美超微相比，被取代的沃爾格林表現慘澹，今年迄今跌逾50％以上；自今年2月26日起，沃爾格林已退出道瓊工業平均指數，取而代之的是亞馬遜。