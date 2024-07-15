美洲盃人物／阿根廷的「守護天使」！Di Maria不搶功風頭讓給梅西
在今（15）日的美洲盃決賽，阿根廷靠著Lautaro Martínez在延長賽傷停補時的絕殺進球，終場以1:0擊敗哥倫比亞，完成美洲盃二連霸偉業，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在下半場因傷不得不提前退場休息，下場後也淚流滿面，所幸學弟夠給力，最終讓他捧起美洲盃冠軍，此外本屆美洲盃也是「天使」Angel Di Maria的國家隊告別戰，他也以美洲盃冠軍，為自己的國家隊生涯劃下句點。
記者吳政紘／綜合報導
現年37歲的梅西，雖無表明本屆是他生涯最後一次參與美洲盃，但4年後梅西就已41歲，不大可能再度參賽，因此為阿根廷拿下美洲盃二連霸是他的最終目標，這也能解釋為何他在退場後，在板凳席痛哭流涕，梅西深怕自己不能留給阿根廷另一座冠軍，幸好Martínez最終幫梅西消除這個疑慮。
目光都在Messi身上 Di María默默守護阿根廷
Di María因為名字裡有Ángel被球迷稱為「阿根廷的守護天使」，Di María曾多次在大賽中拯救阿根廷，2021年美洲盃，阿根廷一路殺進決賽，在決賽碰頭巴西，終場阿根廷以1比0擊敗巴西拿下冠軍，當全世界的目光都放在梅西拿下生涯第一座國際大賽冠軍的同時，卻都忘了那關鍵的致勝進球，是由Di María攻進的。
卡達世界盃決賽，Di María在上半場第36分鐘打入進球，成為足壇首位在奧運決賽、洲際盃決賽（美洲盃、歐美盃）以及世界盃決賽都有進球的球員，拿下世界盃冠軍後，原先就要從國家隊退役的Di María決定以冠軍的身份替阿根廷再征戰一年，並宣布今年美洲盃，將是他國家隊最後一戰。
和Messi共同奮鬥15個年頭，Di María來不會因為被Messi搶過風頭而發出怨言，相反的，他表示自己很感激在生涯中有機會能與Messi這種世界頂尖的球員一起踢球。
阿根廷完成國際大賽三連冠 Messi、Yamal歐美盃有望正面對決
阿根廷在2021年美洲盃拿下冠軍，隔年卡達世界盃再奪冠，今年又完成美洲盃二連霸，成為巔峰西班牙之後，首支完成國際大賽三連冠的球隊，而隨著美洲、歐國盃結束，兩名出自拉瑪西亞青訓的球員梅西和亞馬爾（Lamine Yamal），將在歐美盃迎來正面對決。